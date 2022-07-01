國美館新任館長廖仁義上任　打造全民共享藝術家園

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蕭宗煌指出，新任館長廖仁義、法國巴黎第十大學美學博士，曾任國立台北藝術大學博物館研究所教授兼圖書館館長及傳統藝術研究中心主任，也曾任駐法國台灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、北藝大主任秘書等，具備學者、藝評家、策展人等多種身分，也是國內少數藝術學養與行政歷練兼具的學者。相信在其帶領下，能強化台灣美術史和國際研究社群的連結，讓國美館成為亞洲藝術發展的關鍵節點。期待國美館未來扮演「重建台灣藝術史的發動機」、「藝術家的路由器」2個角色。
廖仁義致詞表示，就任館長的主要理念為「3個原則、4個力量、5個舞臺」。依據文化部長李永得的施政理念提出「3個原則」，包括國美館必須成為台灣藝術家的展演舞台；國美館必須讓藝術家的創造才華被整個台灣社會看見與分享；藉由整個社會的力量將台灣的藝術推向國際舞台，「讓我們可以再次大聲說出：Yes, Taiwan can help！」
國美館是打造藝術家園的基地，擁有「4個力量」，包括文化部的力量、國美館的團隊力量、台灣藝術家的力量、社會大眾的力量；並能讓台灣藝術走進「5個舞台」，我們安身立命的歸宿國美館、我們朝夕相處的社區、山海滋養的大台中、整個福爾摩沙、國際舞台。
廖仁義強調，盼將「3個原則、4個力量、5個舞台」等理念變成行動，並以謙卑開放的心靈帶領國美館，邀請各界合心齊力打造一個全民共創共享的藝術家園。