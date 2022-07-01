▲ 1438 萬起！休旅性能王者 Aston Martin DBX 707 正式登台

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DBX707 採用更大的前格柵與新款日行燈的全新車頭設計，進氣口、煞車冷卻通道以及前分流器造型亦與 DBX V8 相異，車頭格柵擁有更寬廣面積，可為引擎與9 速變速箱增加大量冷卻氣流。車頭設計仍然沿用品牌 DB 家族車系經典的凸字形水箱護罩。
車側一體成形的無框車門設計，側窗玻璃與車身無縫相接，與平順流暢的B柱線條相互呼應。車尾線條擁有美學與空氣力學雙重考量，車頂新增擾流設計延伸，可有效增加下壓力並提升高速穩定性；搭配加大的成對車尾分流器，與全新設計的大直徑四出排氣尾管。
強勁動力設定
DBX707 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，搭配採用濕式多片離合器的全新 9 速自排變速箱，相較於液力變矩變速箱，這款高性能變速箱能夠承載更多的扭矩負荷，榨出最高馬力 707PS 及最大扭力 900Nm 動力輸出。
濕式多片離合器 9 速變速箱與配備扭力轉換器的變速箱相比，換檔速度明顯加快，所需時間可縮短為原來的二分之一，換檔手感亦更加流暢，給予駕駛者更強烈的操控反饋，DBX707 0-100 km/h 加速時間來到 3.3 秒。
絕佳駕馭手感
DBX707 將碳纖維陶瓷煞車碟盤列為標準配備，前輪碟盤尺寸為 420mm、後輪則為 390mm，配備 6 活塞單體卡鉗，進而使簧下重量減輕了整整 40.5kg。工程團隊也針對煞車系統的液壓缸徑與煞車增壓器做精密調整，改善踏板腳感與煞車回饋；更透過車身主要進氣口與車底空氣導流之雙重冷卻技術，在廣泛溫度條件下，確保煞車性能的順暢穩定。
DBX707 搭載全新電子限滑差速器（e-diff），相較於擁有 3.07 最終傳動比的 DBX V8，性能版本數據則落在 3.27，有益於 DBX707 低檔時的衝刺爆發力，加快換檔反應速度，確保 9 速變速箱的高效與巡航品質；全自動的前後扭力分配系統，可依據當下駕駛需求，將最高 100% 扭力發送至後軸，達到車身彎中行駛的敏捷性能及動態表現。
除了標準配備 23 吋輪圈，DBX707 亦針對懸吊系統加以優化，保留 DBX V8 車型車體結構與三艙式氣壓懸吊，進一步調整底盤設定，使車身控制及操控感受更加細膩精準；電子轉向系統設定在車輛偏離重心時加大力度，使駕駛者對於彎中負載及輪胎可承受之最大抓地力有更清楚的掌控。此外，為於細部之處全面提升操駕手感，工程團隊也針對車身起伏（路面顛簸的垂直震動）、俯仰（汽車煞車與加速時的運動慣性）、側傾等不同駕駛狀況深度考量，使駕駛者能夠更優雅的依據當下情況控制汽車踏板及方向盤轉向幅度；eARC（電子主動式防傾系統）亦進行細部參數修改，提高敏捷性與車身動態平衡。
動態駕駛模式
DBX707新增在 GT Sport 和 Sport+ 模式下可使用的「Race Start彈射起步」功能，能夠最大限度地提高直線加速性。DBX707導入包含駕駛模式選擇開關的新式中控台設計，駕駛者無需進入視聽娛樂系統中的介面，只需指尖輕按，即可快速設置動態模式；懸吊模式、ESP、檔位選擇模式的專用按鈕，則比照跑車一樣保持手動；DBX707無需處於運動駕駛模式，駕駛者就可自由選擇是否打開新型四出排氣尾管閥門的主動排氣開關。
DBX 707 即日起正式抵台
DBX707 台灣首發車輛以 Apex Grey 賽道灰為漆色主調，選用碳纖維上層外觀套件，側進氣飾條、後視鏡蓋與引擎蓋散熱網分流鰭以碳纖維材質，搭配 23 吋黑砂面鍛造輪圈及燻黑色透明尾燈，並以黃色剎車卡鉗為車身視覺焦點。
車室空間則選用雙色頂級真皮內裝，以 Titanium Grey 鈦灰綠與 Electron Yellow 電流黃配色與外觀風格相互呼應，搭配擁有座椅頭枕 Aston Martin Logo 繡線徽飾、飛翼繡紋與座椅網孔的運動化升級座椅，附有電動座椅十六向調整及前後座電熱座椅功能；中控飾板選用交織斜紋碳纖維材質。
DBX 707選用配備
碳纖維側進氣飾條/ 碳纖維引擎蓋散熱網分流鰭
碳纖維後視鏡蓋/ 亮黑色窗框/ 亮黑色車頂飾條/ 黑色排氣尾管
23吋黑砂面鍛造輪圈
煞車卡鉗選色 - 黃色
亮黑色水箱護罩格柵
黑色廠徽與ASTON MARTIN字樣
燻黑色尾燈
交織斜紋碳纖維中控飾板
Silver縫線選色
電動後行李箱蓋腳踢功能
Inspire Sport 匠心內裝套件:
- 座椅頭枕 Aston Martin Logo 繡線徽飾
- 頂級真皮車頂外緣與內裝同色
- 運動化升級座椅
- 飛翼繡紋與座椅網孔
- 前後座電熱電冷通風座椅
- 電動座椅十六向調整功能
- 舒適化真皮保暖方向盤
- 消光暗鉻色內裝套件