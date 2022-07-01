半導體大殺戮！這檔已腰斬　謝金河點下半年3大觀察指標

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他指出，全球的半導體股，這次下跌幾乎都超過四成，跌最重的是Nvidia，從346.47跌到148.62美元，跌幅57.1%，一度逆勢上揚的GFS，也下跌49.98%，AMD跌48.66%，Intel跌46.56%，大家熟悉的ASML從895.93跌到461.85美元，下跌48.45%，美光跌45.55%，南韓三星跌41.32%，台灣在美國上市的tsmc從145跌到80.12，跌了44.74%，Umc跌48.14%，ASX（日月光）跌46.98%。
謝金河分析，這個跌幅來看，除Nvidia跌幅超過五成以上，其餘跌幅都在40%到50%之間。景氣下滑疑慮，加上庫存水位上升，半導體產業成了重災區，也成了股市殺戮的重心。台股過去兩年因為台積電上漲帶動指數上攻到18619，現在台積電帶頭的殺戮，也讓台股輕鬆殺破15000點。
「台股高度倚賴半導體產業，這次也成了重災區」，謝金河提到，昨天行政院副院長沈榮津來電問我，台股為什麼會跌成這樣？「我説核心的源頭是以台積電為首的半導體產業，其次是受到驚嚇的貨櫃運輸股，如果長榮到1.5倍以下的本益比都不能止跌，台股比價殺低的壓力恐怕難解。」
謝金河認為，進入下半年，下一個重要指標是7月8日公布的6月CPI數字，最近天然氣從9.32跌到5.61美元，小麥價格跌三成，貴金屬價格大跌，通膨逐漸降溫；第二點，深，滬，港股市6月都上漲，漲幅都超過6%，意味著先跌的市場先止血。
第三點，是台股市值蒸發10兆元，個股跌深，本益比降低，泡沫去化，投資價值漸漸趨於合理，台股經過狂風暴雨洗禮，進入下半年，抵抗力會逐漸增強。（編輯：孫唯容）