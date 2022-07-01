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半導體大殺戮！這檔已腰斬　謝金河點下半年3大觀察指標

▲謝金河表示，台股在6月下跌1982.04，跌幅11.79%，應該算是全球最慘的市場之一，比台股慘的只有南韓股市下跌13.15%，並點出下半年重點觀察3大指標。（圖／記者顏真真攝）
▲謝金河表示，台股在6月下跌1982.04，跌幅11.79%，應該算是全球最慘的市場之一，比台股慘的只有南韓股市下跌13.15%，並點出下半年重點觀察3大指標。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 20:41:492022-07-01 21:40:11

台股一片綠油油，台積電股價也持續破底，今（1日）終場狂殺22.5元，收在453.5元；財信傳媒董事長謝金河在臉書以「半導體產業成了殺戮戰場」發文表示，全球半導體股大殺戮，這次下跌幾乎都超過四成，跌最重的是Nvidia，跌幅57.1%，台積電ADR也跌了44%，這也讓台股在6月下跌1982.04，跌幅11.79%，應該算是全球最慘的市場之一，比台股慘的只有南韓股市下跌13.15%。

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謝金河表示，今年上半年結束了，台股在6月下跌1982.04，跌幅11.79%，應該算是全球最慘的市場之一，比台股慘的只有南韓股市下跌13.15%，而全球跌最慘的市場是費城半導體指數，6月下跌17.51%，今年上半年跌35.22%，於是以半導體產業為核心的股市全成了重災區，南韓股市上半年下跌21.67%，台股下跌3393.11，跌幅18.26%，這已經是超級股災等級，比今年上半年慘的只有1990年台股從12682跌下來那一段，1990年台股上半年下跌4575點。

他指出，全球的半導體股，這次下跌幾乎都超過四成，跌最重的是Nvidia，從346.47跌到148.62美元，跌幅57.1%，一度逆勢上揚的GFS，也下跌49.98%，AMD跌48.66%，Intel跌46.56%，大家熟悉的ASML從895.93跌到461.85美元，下跌48.45%，美光跌45.55%，南韓三星跌41.32%，台灣在美國上市的tsmc從145跌到80.12，跌了44.74%，Umc跌48.14%，ASX（日月光）跌46.98%。

謝金河分析，這個跌幅來看，除Nvidia跌幅超過五成以上，其餘跌幅都在40%到50%之間。景氣下滑疑慮，加上庫存水位上升，半導體產業成了重災區，也成了股市殺戮的重心。台股過去兩年因為台積電上漲帶動指數上攻到18619，現在台積電帶頭的殺戮，也讓台股輕鬆殺破15000點。

「台股高度倚賴半導體產業，這次也成了重災區」，謝金河提到，昨天行政院副院長沈榮津來電問我，台股為什麼會跌成這樣？「我説核心的源頭是以台積電為首的半導體產業，其次是受到驚嚇的貨櫃運輸股，如果長榮到1.5倍以下的本益比都不能止跌，台股比價殺低的壓力恐怕難解。

謝金河認為，進入下半年，下一個重要指標是7月8日公布的6月CPI數字，最近天然氣從9.32跌到5.61美元，小麥價格跌三成，貴金屬價格大跌，通膨逐漸降溫；第二點，深，滬，港股市6月都上漲，漲幅都超過6%，意味著先跌的市場先止血。

第三點，是台股市值蒸發10兆元，個股跌深，本益比降低，泡沫去化，投資價值漸漸趨於合理，台股經過狂風暴雨洗禮，進入下半年，抵抗力會逐漸增強。（編輯：孫唯容）


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