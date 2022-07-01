名家論壇》李兆立／300億租金補貼　就是選前大撒幣

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退一步說，政府想靠政策買票拉抬選情，如果能有效實現政策目標，而非曇花一現的大撒幣，那也就罷了。只是，這次300億的擴大租金補貼，真的能照顧50萬戶租屋族，甚至進一步改善台灣的租屋困境嗎？我們就來一一檢視。
第一，每年發300億元，錢從哪裡來？
租金補貼，依法要由內政部的「住宅基金」支應，這個基金有多少錢呢？翻開過去三年預算，是以每年「赤字25億元」的速度，從62億元掉到9億元。此外，住宅基金除了支應租金補貼，還要支應社會住宅，怎麼算都無法靠自己發出300億元。
換句話說，300億幾乎全額要由內政部另外編列挹注，行政院雖堅稱這是「四年計畫」，今明兩個選舉年過完還要不要繼續，誰也不知道。
第二，你敢申請嗎？
我們姑且就當政府絕不會跳票，未來四年的每年300億會編好編滿，下個問題是，真的能發到50萬戶嗎？發的錢又是誰受惠呢？
先談談50萬戶是什麼概念。由於政府始終沒有確切掌握全國到底有多少租屋家庭，目前推估較有共識的數字是約100萬戶，而每年申請租金補貼的是12萬戶，也就是約1/8能請領。
為什麼只有1/8，剩下7/8幹嘛不來申請？主因有二，不是「資格不符」，就是「不敢申請」。
換句話說，政府現在要一口氣將請領的比例提高四倍，就必須克服這兩大障礙，而這就是我們擔心的問題所在。
要克服「資格不符」，就要「放寬資格」。而自從被各方質疑「300億元，看得到吃不到」後，這個月來政府卯起來放寬申請條件，除了「排富標準」放寬，也將適用各種物件，包括頂樓加蓋的違建，幾乎到了「有申請就有補貼」的地步，反而加深了「浮濫撒錢」和「就地合法」等副作用的疑慮。
而要克服「不敢請領」，難度就更大了。依據「巢運」5月所公布的調查，約九成的租屋族就是憂慮被房東「漲房租」和「不續約」，正好與目前不請領的租屋族比例相當。換句話說，租屋族在市場中的弱勢，以及權益保障的薄弱，導致多數人不敢申請，才是問題的核心。
結果政府提供了什麼解方？答案是「申請租金補貼，無需房東同意」，真的霸氣極了。
然而，當我們追問「房東因此漲租金或不續約，同樣不需房客和政府同意」，政府要如何協助租屋族捍衛權益時，政府的霸氣就消失了，至今已讀不回。
正是因為這個核心問題沒被解決，長期關注租屋問題的「崔媽媽基金會」才預估，政府喊出的50萬戶，頂多能達成20萬戶，也就是「原來租金補貼12萬戶＋原來包租代管2萬戶＋各種放寬6萬戶」。
每年300億元，嘉惠50萬戶，聽起來很響亮，真的能兌現多少，是個大問號。
第三，受惠最多的是租屋族嗎？
再退一步好了，沒能發到50萬戶，能照顧20萬戶也不賴。下一個問題是，這些補貼到底有多少能真正落入租屋族的口袋？
這正是許多居住正義團體提出的警訊，無論是現行的租金補貼，還是未來的加碼補貼，都面臨房東「漲價充公」的問題，租屋族到底能分到多少，全憑房東的良心。
同樣的，這個問題如何解決，迄今沒有得到政府的正面回應。
第四，300億能解決租屋困境嗎？
要解決問題，就必須先掌握問題。政府面對租屋困境，最大的問題是連最基本的資料都沒有掌握。
全國到底多少家庭在租房子？租金水準到底多少錢？哪一區租金漲幅最高？各種房型的市場供給量為何？連這些基本問題，政府都沒有掌握確切資訊，又要如何對症下藥？
無論是政府或租屋族，要掌握上述基礎資訊，最好的解方就是「市場透明」，而這也正是其他國家早就做到的事。300億元租金補貼若要真正解決問題，至少就該做到這些請領對象的租屋實價登錄。可惜，政府遲遲不願承諾。
另一個該解決的問題，就是有效防止房東片面漲租和退租，而解方不外乎是針對租屋族給予「吹哨者保護」，以及針對違規房東訂定罰則，來確保300億元的加碼補貼，能夠讓租屋族「敢請領，真受益」。
然而，政府面對租屋問題，這次依舊秉持著長期以來「只有蘿蔔，沒有棒子」的政策，一路高喊加碼補貼，卻遲遲沒有保障租屋族的條款，可預見實際成效會相當有限。
再說一次，大家都是明眼人，政府選前宣布300億租金補貼，當然是為了舒緩過去兩年房價飆漲引起的民怨。但既然錢都要花了，除了政府要買到票，也該幫人民買到真正的改革。比起大張旗鼓召開大撒幣記者會，確實督導內政部推動上述租屋市場改革，才是蘇院長真正該做的事。
●作者：李兆立／行動時代策略長
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