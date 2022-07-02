頂峰跑旅 ─ 1438萬起，Aston Martin DBX 707正式發表

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DBX707除了取法於品牌超越百年的精湛造車技術、於細節所到之處完美展現獨到英倫品味，DBX707更聚焦於傳遞精湛駕控、細膩反饋與敏捷性能的動態操駕感受，力圖證明品牌在設計美學與性能表現無一妥協的登峰造極。以跑車思維完美打造之層峰休旅DBX707於7月1日正式在台發表，英倫奢華跑旅的全新進化，帶給LSUV市場車藝美學與性能追求兼具的卓越體驗。
DBX707採用更大的前格柵與新款日行燈的全新車頭設計，進氣口、煞車冷卻通道以及前分流器造型亦與DBX V8相異，車頭格柵擁有更寬廣面積，除了呈現更為張狂的視覺效果，更可為高性能動力單元與9 速變速箱增加大量冷卻氣流。車頭設計仍然沿用品牌DB家族車系經典的凸字形水箱護罩，傳承Aston Martin超越百年的純正英倫血脈。
從車側視角出發，一體成形的無框車門設計，側窗玻璃與車身無縫相接，與平順流暢的B柱線條相互呼應，呈現視覺平衡的工藝之美，突顯Aston Martin擅長透過精緻細節的極致講究，展現獨樹一幟之奢華品味。
DBX707車尾線條構築於視覺美學與空氣力學的雙重考量，車頂新增擾流設計延伸，可有效增加下壓力並提升高速穩定性；搭配加大的成對車尾分流器，以滿足全新設計的大直徑四出排氣尾管，透過各部件巧妙組合，DBX707擁有更加鮮明張狂的車體線條，同時強化品牌一如既往的迷人聲浪，展現縱情駕馭的感官享受。
DBX707以跑車靈魂為訴求，融合品牌英式車藝美學，打造駕馭手感與迷人外型於一身的奢華跑旅。在動力設定上，以透過精密調校、打造令人上癮的迷人駕馭體驗為首要目標，DBX707強大動能歸功於滾珠式軸承渦輪及獨特調校，搭載4.0升 V8雙渦輪增壓引擎，搭配採用濕式多片離合器的全新9速自排變速箱，相較於液力變矩變速箱，這款高性能變速箱能夠承載更多的扭矩負荷，榨出最高馬力707PS及最大扭力900Nm的卓越動力。
濕式多片離合器9速變速箱的運用也是別具深意，與配備扭力轉換器的變速箱相比，換檔速度明顯加快，所需時間可縮短為原來的二分之一，換檔手感亦更加流暢，給予駕駛者更強烈的操控反饋，與DBX V8相比，爆發力更得以提升，使DBX707 由靜止加速至100 km/h僅需3.3秒。
為傳遞細膩平衡之駕馭體驗，企圖找尋高速性能表現與操駕手感間的甜蜜點，Aston Martin力圖展現一試成癮的駕馭感受，除了動力配置的升級，更從懸吊調校、煞車部件、電子系統與空氣力學設計全面優化，完成與市場競品強烈區隔的DBX707。
DBX707將碳纖維陶瓷煞車碟盤列為標準配備，前輪碟盤尺寸為420mm、後輪則為 390mm，配備6活塞單體卡鉗，進而使簧下重量減輕了整整40.5kg。此外，工程團隊也針對煞車系統的液壓缸徑與煞車增壓器做精密調整，改善踏板腳感與煞車回饋，掌握細節處，提升駕駛者精準體感與操駕信心；更透過車身主要進氣口與車底空氣導流之雙重冷卻技術，在廣泛溫度條件下，確保煞車性能的順暢穩定。
為與高達900 Nm的強勁扭力合作無間，DBX707搭載全新電子限滑差速器（e-diff），相較於擁有 3.07最終傳動比的DBX V8，性能版本數據則落在 3.27，有益於 DBX707低檔時的衝刺爆發力，加快換檔反應速度，確保 9 速變速箱的高效與巡航品質；全自動的前後扭力分配系統，可依據當下駕駛需求，將最高100% 扭力發送至後軸，達到車身彎中行駛的敏捷性能及動態表現，DBX707集結底盤設定與動力配置的流暢調校，打造細膩反饋之駕馭手感，展現循跡表現與靈活動態的最佳組合。
除了剎車與變速箱調校，Aston Martin 亦針對懸吊系統加以優化，保留DBX V8 車型車體結構與三艙式氣壓懸吊，進一步調整DBX707底盤設定，使車身控制及操控感受更加細膩精準；電子轉向系統設定在車輛偏離重心時加大力度，使駕駛者對於彎中負載及輪胎可承受之最大抓地力有更清楚的掌控。此外，為於細部之處全面提升操駕手感，工程團隊也針對車身起伏（路面顛簸的垂直震動）、俯仰（汽車煞車與加速時的運動慣性）、側傾等不同駕駛狀況深度考量，使駕駛者能夠更優雅的依據當下情況控制汽車踏板及方向盤轉向幅度；eARC（電子主動式防傾系統）亦進行細部參數修改，提高敏捷性與車身動態平衡。
輪胎配置上，DBX707配備標準23 吋輪圈，更大直徑的輪胎可帶來更傑出的過彎反應及車身控制，同時縮短單圈時間，將707 PS強大動力發揮極致。
DBX707新增在 GT Sport 和 Sport+ 模式下可使用的「Race Start彈射起步」功能，能夠最大限度地提高直線加速性。優化後的全輪驅動系統變速箱，實現了傳動系統和 ESP車身動態穩定系統間的協調性與控制精準度，從而獲得更流暢、更趨近於跑車操控的駕駛體驗。
為打造更趨直覺的使用者體驗，DBX707導入包含駕駛模式選擇開關的新式中控台設計，駕駛者無需進入視聽娛樂系統中的介面，只需指尖輕按，即可快速設置動態模式；懸吊模式、ESP、檔位選擇模式的專用按鈕，則比照跑車一樣保持手動，按鍵設計邏輯也試圖在方便性與跑車駕控樂趣間取得平衡；此外，DBX707無需處於運動駕駛模式，駕駛者就可自由選擇是否打開新型四出排氣尾管閥門的主動排氣開關，聲浪表現也讓每次的駕馭體驗更加迷人靈動。
DBX707 台灣首發車輛以 Apex Grey賽道灰為漆色主調，選用碳纖維上層外觀套件，側進氣飾條、後視鏡蓋與引擎蓋散熱網分流鰭以碳纖維材質呼應DBX707濃厚競速感，搭配23吋黑砂面鍛造輪圈及燻黑色透明尾燈，並以黃色剎車卡鉗為車身視覺焦點，凸顯車輛行駛時的亮眼動態感。
車室空間則選用雙色頂級真皮內裝，以Titanium Grey鈦灰綠 與Electron Yellow電流黃配色與外觀風格相互呼應，搭配擁有座椅頭枕 Aston Martin Logo 繡線徽飾、飛翼繡紋與座椅網孔的運動化升級座椅，附有電動座椅十六向調整及前後座電熱座椅功能；中控飾板選用交織斜紋碳纖維材質，緊扣DBX707強調速度感的設計靈魂。
Aston Martin DBX707以純正跑車思維打造全新豪華跑旅，滿足英倫美型外觀、細膩操駕手感與多樣化生活風格的頂規SUV車型，即日起正式開放接單，基本車價(含台灣專屬配備規格)為1438萬起。
Aston Martin DBX 707展示車選用配備
碳纖維側進氣飾條/ 碳纖維引擎蓋散熱網分流鰭
碳纖維後視鏡蓋/ 亮黑色窗框/ 亮黑色車頂飾條/ 黑色排氣尾管
23吋黑砂面鍛造輪圈
煞車卡鉗選色 - 黃色
亮黑色水箱護罩格柵
黑色廠徽與Aston Martin字樣
燻黑色尾燈
交織斜紋碳纖維中控飾板
Silver縫線選色
電動後行李箱蓋腳踢功能
Inspire Sport 匠心內裝套件:
- 座椅頭枕 Aston Martin Logo 繡線徽飾
- 頂級真皮車頂外緣與內裝同色
- 運動化升級座椅
- 飛翼繡紋與座椅網孔
- 前後座電熱電冷通風座椅
- 電動座椅十六向調整功能
- 舒適化真皮保暖方向盤
- 消光暗鉻色內裝套件