家裡一堆蟑螂超煩？他激推「這罐」放地上：小強家族全滅
夏天是蚊蟲大量出沒的季節，而在家中常見的昆蟲之中，蟑螂可說是令許多人聞之色變，而且牠行動快，繁殖力又強，總是讓許多人傷透腦筋。近日，就有網友分享自己獨門的除蟑螂的方法，結果一個晚上就看到屍體成山的小強家族，貼文引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「其實抓蟑螂就是那麼簡單，看起來很難但其實不會，昨天我把冰在冰箱過期的維力炸醬處理掉，接著我就直接把罐子放在後院地上，剛剛一看抓到滿滿的蟑螂了，一動都不動呢，全部都掛掉了」。
原PO也解釋這個殺蟑螂的妙招原理「因為未清洗的維力炸醬罐有強烈的香味，容易吸引蟑螂，蟑螂爬進去罐子內後，因為維力炸醬罐內非常油滑，導致進入之後就沒有辦法再爬出，接著油脂便會封閉蟑螂的氣孔，讓牠沒多久後就會窒息死亡」他也補充「這並不是蟑螂吃到維力炸醬罐的緣故，也可以拿一個空罐，裡面放蟑螂愛的，再倒些油也行，也同樣會有這效果」。
貼文一出，網友紛紛回應「哇靠！這招也行喔」、「這個感覺簡單到爆」、「感覺超有用欸.....改天來試試看」、「誰家有過期的維力炸醬，我先收一罐XD」、「生活智慧王，平常都買蟑螂藥很貴嗚嗚」、「竟然可以這樣抓，根本是生活智慧王啊」。（編輯：張嘉哲）