焦慮失眠成日常！不選澎湖縣長 楊曜：在立委職務續努力
距離年底澎湖縣長選舉僅剩不到半年，民進黨包含立委楊曜、前縣長陳光復、議員陳慧玲都曾被點名，不過民進黨至今尚未確認縣長候選人，引發基層關注。楊曜今（2）日清晨在臉書表示，5年來焦慮、失眠成為日常，但現在工作與生活找到平衡點了，將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。
楊曜表示，5年前他第一次經歷睡不著，從此成為習慣。長期的焦慮與失眠伴隨著疲憊，自己也撐過了5年。他說，即使出現焦慮、失眠症狀，晚上睡不著、白天疲累不堪，依舊天天搭著早班飛機到立法院開會、晚上照常出席在地的各種活動，並且在活動結束後回合界老家陪陪媽媽，表面一切如常，但是病狀出現對於生活就是一埸惡夢。
楊曜說，他在混亂的選戰步調中，挺過了飽受年改衝擊的2020立委選舉。本屆任期，自己和助理團隊經過痛苦困難的磨合過程，改變團隊運作模式，進行細部分工、提高工作效率，雖然焦慮、失眠與疲憊依舊是日常，但是與團隊創造出比之前更好的問政成績回饋選民的支持。
楊曜說，這種改變，讓他打消宣布放棄連任、提前退休的想法。現在的工作與生活找到了平衡點，自己將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。