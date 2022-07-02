COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

焦慮失眠成日常！不選澎湖縣長　楊曜：在立委職務續努力

▲楊曜表示，自己會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力。（圖／資料照）
▲楊曜表示，自己會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-02 10:33:33

距離年底澎湖縣長選舉僅剩不到半年，民進黨包含立委楊曜、前縣長陳光復、議員陳慧玲都曾被點名，不過民進黨至今尚未確認縣長候選人，引發基層關注。楊曜今（2）日清晨在臉書表示，5年來焦慮、失眠成為日常，但現在工作與生活找到平衡點了，將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊曜表示，5年前他第一次經歷睡不著，從此成為習慣。長期的焦慮與失眠伴隨著疲憊，自己也撐過了5年。他說，即使出現焦慮、失眠症狀，晚上睡不著、白天疲累不堪，依舊天天搭著早班飛機到立法院開會、晚上照常出席在地的各種活動，並且在活動結束後回合界老家陪陪媽媽，表面一切如常，但是病狀出現對於生活就是一埸惡夢。

楊曜說，他在混亂的選戰步調中，挺過了飽受年改衝擊的2020立委選舉。本屆任期，自己和助理團隊經過痛苦困難的磨合過程，改變團隊運作模式，進行細部分工、提高工作效率，雖然焦慮、失眠與疲憊依舊是日常，但是與團隊創造出比之前更好的問政成績回饋選民的支持。

楊曜說，這種改變，讓他打消宣布放棄連任、提前退休的想法。現在的工作與生活找到了平衡點，自己將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。

專訪／沒說不的權利！林智堅北征桃園：讓國門成設計之都

民進黨24年未執政首都　林佳龍：行政權才能主導城市發展

批王惠美不做不錯！楊子賢偕基層陸戰　助黃秀芳贏回彰化

連任生變？50%新北市民不爽侯友宜　57%國人討恩恩案真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀