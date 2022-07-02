T1／年度最佳第一隊！胡瓏貿、蔣淯安獲選

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阿巴西則打出年度最佳新人的超狂身手，雖是職籃菜鳥卻不見青澀，不單靠體能打 球，阿巴西在特攻球技依舊不斷進化，投、切、傳都展現出職業水準，成為特攻倚 重的飆分「黑豹」，場均 20.7 分、6.5 籃板、3.6 助攻和 1.6 抄截，得分排聯盟第 10， 坐穩聯盟本土得分王。
胡瓏貿為了配合海神團隊打法，犧牲不少球權，但他在攻守兩端仍是存在感十足， 站穩海神的不動先發大前鋒，例行賽場均可拿 14.3 分、6.1 籃板、3 助攻和 1.3 抄 截，表現和陣中第 2 號洋將霍爾(Ferrakohn Hall)相比毫不遜色，堪稱是聯盟本 土洋將的最佳代表。
巴勒斯坦傳奇球星桑尼本季回鍋台灣籃壇，加盟臺中葳格太陽，超全能的身手，讓 他很快就在太陽佔據核心地位，也獲得「聯盟最強洋將」的稱號，例行賽平均攻下 24.8 分、14.1 籃板、5 助攻、1.6 抄截，成為聯盟唯一在得分、籃板、助攻榜都搶 佔前 10 名的球員，凸顯他在球場全方位的超狂表現。
美菲混血亞洲外援布銳克曼本季在高雄全家海神同樣展現出 NCAA 助攻王的妙傳 功力，透過他的穿針引線，海神球員總能獲得許多輕鬆出手的空檔，例行賽場均攻 得 13.6 分、5.3 籃板、10.3 助攻、2.2 抄截，再奪聯盟助攻王頭銜，扮演海神不可 或缺的攻勢發動機。
年度第一隊獎項規定為 3 本土、2 外援，獲獎球員由專業籃球媒體工作者和球團代 表共同選出，票選權重分別為 9 比 1，共有 34 位專業籃球媒體工作者和 9 位球團 代表參與票選，經加權計分後，本土前 3 名依序為蔣淯安(媒體 33 票、球團 7 票)、 阿巴西(媒體 28 票、球團 3 票)、胡瓏貿(媒體 25 票、球團 5 票)，外援前 2 名依 序為桑尼(媒體 24 票、球團 4 票)、布銳克曼(媒體 21 票、球團 4 票)。