每月存5千「10年後買房」？律師吐槽心靈雞湯：根本瀉藥

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呂秋遠以自己為例，「就像是我，如果沒有穩定工作的爸爸、關心我我唸書狀況的媽媽、還有他們給了我一副還算健康的皮囊、被壓扁也會膨脹回來的心靈，我要怎麼從一個偏遠地區長大的孩子，到了國中才開始學英文的狀況，國小想買課外書總是被拒絕的窘境，變成一個律師呢」？
他提起身為樸實的國營企業員工的父親，靠著微薄的薪資，養活了全家人，但是對於他小時候想要買書、學樂器、學棒球，就連校外教學活動，父親一律「不准」，「他告訴我，只有認真，才能有收穫；我們窮人要翻身，人生只能靠自己努力，落魄的時候，不會有人幫你」。
反觀現在，任何一個有能力、有意願照顧孩子的爸媽來看，買書閱讀、學音樂、學體育、參加校外教學，都是理所當然的，「不是嗎？窮不能窮孩子、苦不能苦未來，對不對？但，這個就跟『不要讓孩子輸在起跑點上』一樣的廢話。起跑點就是家長，跟孩子有什麼關係」？
這也讓呂秋遠無奈表示，「為什麼沒辦法栽培小孩呢？就沒錢啊！能活下來就不錯了，生吃都不夠，誰跟你講晒乾？當年我爸媽要養三個孩子，剛進公司，薪水只有五千元，到退休時還是只有五萬多元，一生貢獻給這個家，我還能對爸爸要求什麼」，他接著說，「所以不要再問為什麼別人的小孩為什麼可以學測滿級分、可以上耶魯哈佛；為什麼不願意節省『不必要的開銷』，存下錢來買房子；為什麼不能認真一點，就能成為人中龍鳳，光宗耀祖？」
「反正房子買不起，幹嘛不買些讓自己可以快樂的小東西」，呂秋遠在文末也說「孩子可能也想問，為什麼爸媽當年沒有在信義區都是稻田的時候，買下幾千坪啊」。（編輯：郭佩蓉）