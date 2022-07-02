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6歲女童被趕下車！趴窗求「媽媽對不起」　社會局回應了

▲昨（1）日深夜10點多，高雄市楠梓區有一名6歲女童被媽媽趕下車，站在駕駛座旁苦苦哀求「媽媽對不起！拜託！」，要求進入車內，民眾側錄後向警方報案。（圖／翻攝畫面）
▲昨（1）日深夜10點多，高雄市楠梓區有一名6歲女童被媽媽趕下車，站在駕駛座旁苦苦哀求「媽媽對不起！拜託！」，要求進入車內，民眾側錄後向警方報案。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 15:28:02

昨（1）日深夜10點多，高雄市楠梓區有一名6歲女童被媽媽趕下車，站在駕駛座旁苦苦哀求「媽媽對不起！拜託！」，要求進入車內，民眾側錄後向警方報案，楠梓分局加昌派出所員警趕到現場時，女童雖已在車內，員警仍依現行法令偵處；對此，高雄社會局表示，由於媽媽有在車上看著孩子，之後也讓女童上車，未違反《兒少法》。

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警方表示，1日晚間10點多接獲民眾通報，楠梓區援中路與德中路口，一名22歲的林姓媽媽因為管教問題，將6歲女童趕下車，女童當下立即跑到駕駛座車窗外，對著媽媽吶喊「媽媽對不起、拜託」，懇求媽媽原諒她，讓她上車，民眾見狀第一時間報警處理。

警方指出，到達現場時，發現女童已經在車內，該名媽媽稱，由於女童常常說謊，這次是因為被女童激怒，才會用該方式教訓她，事後自己也相當後悔；員警除對該名母親實施勸導外，另依規定通報社政機關兒少保護。

高雄市社會局表示，該名媽媽因為孩子有些行為問題，為管教孩子讓該女童下車，不過媽媽一直有在車上看著女童，之後也讓女童上車，未讓孩子獨自處在危險的環境，未有違反兒少法，但管教方式不妥，後續會請社工前往關懷，提供親職教養知能。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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