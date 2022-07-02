TikTok致函美參議員　欲消除數據安全隱憂

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這封信件起初由「紐約時報」公布，但後來TikTok已向法新社證實內容。
為回應美國當局先前的詢問，TikTok在6月中旬指出，該公司所有美國用戶數據現在都儲存在美國甲骨文公司（Oracle）營運的美國伺服器上。
TikTok在昨天的信函中證實美國網路媒體BuzzFeed一篇文章的說法，即中國員工可以存取美國用戶數據，但僅在「該公司美國安全團隊監督的強大資安控管及授權批准協定」範圍內。
路透社報導，TikTok執行長周受資在致參議員的信函中表示，這款短影音應用程式正與甲骨文公司合作研究「新的進階數據安全控制，我們希望能在不久的將來完成」。
TikTok向參議員重申，中國共產黨未曾要求提供美國用戶數據。
TikTok表示：「我們沒有向中共提供美國用戶數據，就算被要求，我們也不會提供。」
TikTok主管也指出，雖然字節跳動工程師可以改善平台演算法，但新的協定也會確保他們只能在甲骨文的運算環境中作業，而不會從中擷取數據。
TikTok表示，公司希望「從我們自己的系統中刪除美國用戶受保護的數據，並完全轉向位於美國的甲骨文雲端伺服器」。
田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示：「TikTok應該從一開始就老實交代清楚，但卻反而試圖隱瞞他們的工作。」布萊克本說，TikTok需要「回來在國會前作證」。
美國一個國安小組先前因擔心美國用戶數據可能被傳遞給中共政府，下令字節跳動出售TikTok在美資產，時隔近2年後，TikTok才發出這封信。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110702