台中空品改善數字會說話 環保局：6月由市區可遠眺玉山

台中市空氣品質變好了？環保局今日提出數據印證，指出台中市今年上半年PM2.5平均值14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克，改善5.9微克，低於全國測站平均值14.7微克。另在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，截至今年1至6月份累積6天，較去年同期17天減少11天，是中南部空品區第一個符合空品標準的縣市。環保局還強調，6月間可以由市區遠眺玉山，顯見「藍天白雲計畫」執行成效亮眼。





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環保局表示，台中市100年1至6月PM2.5平均值是38.0微克/立方公尺，近年呈現逐降改善的趨勢，今年至同期已降到14.1微克/立方公尺，首度低於15微克/立方公尺，下半年將持續努力，今年度有望達成符合空氣品質標準(年均值15微克/立方公尺)目標。





▲台中市100年1至6月PM2.5平均值是38.0微克/立方公尺，近年呈現逐降改善的趨勢，今年至同期已降到14.1微克/立方公尺。（圖／環保局提供）

環保局指出，空氣品質改善也可從AQI>100比例上反應出來，100年1至6月AQI>100比例為49.6%，今年同期AQI>100比例已大幅降到3.9%。AQI>100空品不良比例呈現下降趨勢，而AQI<50空品良好的比例呈現上升趨勢，在在印證台中市空氣真的愈來愈好。





環保局長陳宏益強調，上半年台中市空品創下歷史新紀錄，下半年更要超越自我，持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」。特別是10月以後，容易因季風轉變、擴散條件變差而引起空污好發不良情形，必須提前準備及因應，包括加速依環保署新頒布的應變辦法研修「臺中市空氣品質惡化防制措施」，要求大型固定污染源配合減污減排，及要求台中電廠空污季落實減煤減排、專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控污染排放及獎勵績優減污減排事業等。





另外，鼓勵民眾參與，響應環保祭祀、使用益菌肥翻耕、使用大眾運輸工具或電動汽機車等共同守護空氣品質。市府已啟動重大空氣污染管制自治條例、第四次電力業加嚴標準、第三次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等法制作業程序，持續強化執法工具，以督促污染源加速改善、維護市民健康。





環保局指出，夏天對流旺盛大氣擴散條件較佳，空氣品質普遍較好，但偶爾有不利擴散的天氣型態，空氣品質仍有變差的情形。提醒民眾隨時注意空品狀況，相關資訊可至《環保局空氣品質監測網》查詢( http://bit.ly/1PYK6fP ) ，也可下載環保署「環境即時通」APP（Android： https://reurl.cc/9Zon9V 、Apple： https://reurl.cc/GdZNqZ ）。



