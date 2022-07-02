挺漁民度過難關！高雄市長與農委會傾聽養殖業者心聲

高雄市長陳其邁與行政院農業委員會主任委員陳吉仲於1日下午，到高雄市永安區漁會，傾聽高雄地區石斑養殖業者、漁會及漁民團體的心聲，陳其邁在會中表示，高雄市政府站在漁民的立場，特別成立補助措施，補助高雄市石斑魚養殖漁民每公斤20元，上限20萬元，總計將補助高雄市300噸石斑魚，有望協助漁民在此期間的損失，以挺漁民度過難關，並籲請國人共同支持高雄在地生產、新鮮美味的龍虎石斑魚斑，以行動力挺漁民。
高雄市長陳其邁是由市府海洋局長張漢雄、科長梁雅薇陪同，與行政院農業委員會主任委員陳吉仲，到高雄市永安區漁會，與高雄地區石斑養殖業者、漁會及漁民團體進行座談。
高雄市長陳其邁表示，中國以石斑魚藥物殘留為由，禁止我國石斑魚輸往中國，中央及地方政府已攜手合作，進行石斑魚產業產銷通路等議題整合，持續輔導養殖加工技術、開發多元水產品，也將結合外貿協會與各駐外單位協力媒合外銷通路，積極協助業者開拓新興國際市場。
陳其邁說，高雄市政府為扶助石斑魚產業，對於養殖漁民已開放申請補助，持有高雄市養殖漁業登記證，且完成110年或111年放養量查、申報者，可向市府申請補助石斑魚養殖漁民銷售每公斤20元，上限20萬元，總計補助300噸。
行政院農業委員會主任委員陳吉仲指出，我國石斑魚禁止輸往中國對石斑魚養殖產業造成影響，農委會已針對漁民(業)團體、批發魚市場、產銷班、領有工廠登記證之加工廠與農企業，訂有相對獎勵措施。
陳吉仲說，透過串聯中央與地方資源，開發產品、開拓國內外市場，提供國內及世界各國消費者優質國產石斑魚，以挺漁民度過難關。