臺灣首屆Red Bull飛行日　9月18日台中登場

2022年亞洲唯一一場、臺灣首屆Red Bull飛行日即將在臺中隆重登場！這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，於臺中市正式宣告啟動，臺中市長盧秀燕受邀現身力挺，希望透過飛行日讓全國民眾體驗臺中酷運動、酷城市的活力與熱情，結合戶外運動、休閒購物與觀光旅遊，打造獨一無二的「Red Bull飛行日」體驗，近距離接觸最潮的賽事，感受臺中幸福的運動生活，也將城市行銷推向國際舞臺。





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