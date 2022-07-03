「台灣隊長」黃育仁領軍　打造BMF動空間

國際職業綜合格鬥選手、中華民國綜合格鬥協會發言人，「台灣隊長」黃育仁領軍，國家代表隊總教練、世界冠軍、頂尖格鬥選手、兒童班天王…頂尖教練團隊坐鎮，BMF動空間，正式開幕！BMF動空間最舒適的環境、最輕鬆有趣的氛圍、最專業的訓練菜單，多項課程包括體適能、重量訓練、綜合格鬥、柔術、泰拳，踢拳、女子防身系統…等，還有不同年齡層的兒童班，針對不同需求與喜好提供不同課程，歡迎喜歡運動或想嘗試不同運動的你親臨體驗，燃燒卡路里、揮灑汗水抒發壓力，為生活帶來更多能量與熱情！





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今年熱映的格鬥紀錄片「逆者」，讓大家看到黃育仁熱血逐夢的心路歷程，33歲那年，他毅然決然放棄金融業600萬年薪，轉行格鬥選手，也成功站上世界舞台。黃育仁曾感性表示：「格鬥讓我學會堅定自己的信念，並懂得謙卑，我想把這個經驗傳承給國內年輕選手，幫助他們更快成長」。如今，44歲的黃育仁，率領國際級頂尖教練團隊，華麗轉身創辦BMF動空間，就是要實踐自己的心願，除了要推廣運動風氣，提供喜歡運動或是想嘗試不同運動的朋友們全新的運動體驗之外，也希望能將他的經驗傳承給有志發展格鬥運動的年輕一代。





透過所有教練的專業能力，設計出有趣又專業的教學內容，讓更多人能毫無壓力的接觸格鬥運動與體能訓練，BMF動空間，由「台灣隊長」黃育仁領軍，他不僅是國際職業綜合格鬥選手，也是WBC香港皇牌泰拳台灣區教官，並擁有WCS Level1減重專家證照，精通泰拳、綜合格鬥、柔術與空手道，在國際賽事中獲獎無數，專長為格鬥技教學、專業選手教練、選手培訓、減重與飲食規劃、格鬥賽事統籌規劃等等。而BMF動空間頂尖教練團隊的成員，更是星光爍爍：「浪人」林柏瑜，是2021年度柔術世界錦標賽的台灣總教練，也曾是柔術國家代表隊選手，在國際賽事成績顯赫，曾在JJIF排名世界前十；綽號「暴風」的青柳克明，人如其名，個性跟技術都充滿爆發力，是台灣史上最年輕職業格鬥選手，戰績輝煌；常勝軍「大師兄」余至誠，在短短幾年時間內就在國內業餘賽事打出一片天；綽號「IQ戰士」、「大衛老師」的王泰為，是台灣第一位世界盃泰拳金牌，有12年教學經驗，也是全台唯一格鬥運動產品設計師；外號「索爾老師」的丁鐸羽，具有兒童專注力情緒力教師資格，從事幼兒、兒童教育12餘年，還曾遠赴四川成都擔任兒童潛能開發師，堪稱格鬥界的兒童班天王；劉晏辰「Rex」，擁有15年以上武術格鬥經驗，專長為踢拳、空手道，有5年健身、武術教學及兒童私人武術教學經驗；「格雷西一姐」Melody，是國內取得格霤西女子防身系統教練資格第一人，本身是柔術高手，現在致力於推廣格雷西教學系統，希望為女性大眾帶來更多不同的課程與學習體驗；「三重飛影」陳勇志，健身教學年資超過十年，在許多機構擔任專業教練和講師，專長為肌力體能訓練、動作控制矯正、功能性訓練；「阿熊」許維心，是現役水上運動選手，專項運動選手10年以上經驗，還有擁有WBC拳擊教練證以及多項運動的教練證照；BMF動空間還擁有一位「特別合作教練」，是演藝圈女力及格鬥代表：知名女藝人劉雨柔！擅長拳擊、泰拳、踢拳、健身，可針對徒手體能、女性線條雕塑與強化，進行指導培訓。





除了頂尖教練團隊坐鎮之外，BMF動空間也提供完善體適能訓練器材，加上寬敞舒適的綜合訓練區，各式運動皆可在此進行訓練：徒手體能、柔術、拳擊、甚至跳舞、瑜伽都很適合，現場也提供各式沙包，竭誠歡迎喜歡運動的你，到這邊盡情紓壓、揮灑汗水、燃燒脂肪、挑戰自己，「運動就來BMF動空間」！



