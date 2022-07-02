分科測驗將登場　4日起可查應考資訊

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大考中心提醒，考生查詢應考資訊如發現姓名、考區、報名科目及無冷氣試場等四項，有任一項與原報名資料不同者，請於應考資訊開放查詢之日起，2 個工作日內提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「考生資料更正表」；個別報名者以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並致電（02-23661416 轉 608）確認收件。考生可於7日起查詢試場分配表及考試地點時，一併查覽更正後之應考資訊。
另大考中心說明，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，6月24日開放查詢特殊項目審查結果；7月4日開放查詢一般、輔具項目審查結果。無論考生申請哪一類應考服務項目，皆請自行至大考中心網站「111 分科測驗試務專區」之身心障礙及重大傷病考生應考服務網查覽或列印審查結果通知；若有相關問題，請以電話（02-23661416 轉608）洽詢，大考中心將進行相關協助。
大考中心強調，防疫措施已公告於大考中心網站「最新訊息」與「分科測驗考試專區」。本次考試各項防疫措施與學測相似，自4日起至考試當日，若為確診，或為居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，須至大考中心網站分科測驗試務專區之「COVID-19 自主填報專區」進行填報，依系統指引填寫相關資料，由大考中心進行審查，審查結果以電子郵件及簡訊通知考生。
大考中心表示，若考生未於知悉確診或具感染風險身分時主動填報或未據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施，亦將通報政府相關單位依傳染病防治法做後續處理。有關填報說明，請參閱「最新訊息」與「分科測驗考試專區」另行公布之「111 學年度分科測驗確診、具感染風險考生自主填報注意事項」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。