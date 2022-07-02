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葉元之化身鹹酥雞明星臉「老闆」　酸陳時中落跑選北市長

▲葉元之近日常拍影片cosplay，嘲諷時事。（圖／截圖自葉元之youtube頻道）
▲葉元之近日常拍影片cosplay，嘲諷時事。（圖／截圖自葉元之youtube頻道）

記者余祥／台北報導

2022-07-02 21:04:53

文傳會副主委葉元之持續推出嘲諷影片，今（2）日再推「2022全民大悶鍋」影片，用反諷的方式批評民進黨的施政亂象，這次葉元之扮成日前爆紅，長的很像陳時中的鹹酥雞「老闆」，反諷陳時中「缺席指揮中心記者會」，「行政院長蘇貞昌喜歡為小事發飆」、「總統蔡英文承諾十年不漲電價跳票」等議題，也大酸在路上常常有人要他唱歌還要他下台。

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最近有位鹹酥雞老闆被發現長的很像衛福部長陳時中，成為葉元之最新一支「2022全民大悶鍋」影片模仿的角色。「葉老闆」一開始被問到長的像陳時中對生活有什麼影響，「葉老闆」表示，走在路上常常有人叫他唱歌，還常常被丟雞蛋要求下台，「葉老闆」則無奈回應，賣鹹酥雞不知道要下什麼台。

被問到陳時中最近不固定出席指揮中心記者會，「葉老闆」說，像他這種長相就是有福相，之前疫情嚴重，醫護人員確診都得去上班，陳時中卻可自行決定要不要參加記者會。「葉老闆」也說，他可以代陳時中的班，反正照著板子唸一唸就好。

不過「葉老闆」也幫陳時中抱屈，說前交通部長林佳龍一直在罵陳時中，說民調比較高，還說陳時中仇恨值高選不上。「葉老闆」說，他們這種長相就是得人疼，蔡英文喜歡陳時中，叫林佳龍不要像深宮怨婦一樣抱怨。

對於民進黨立委對於恩恩案的資訊搞烏龍，害新北市政府被亂罵，蘇貞昌還附和，「葉老闆」表示，這就是政治操作，全國死了幾千人都沒聽蘇貞昌講一句話，還說蘇貞昌每次都只會為小事發脾氣，去管船的名字，或是船上有長樹，「行政院長不能管點大事嗎？」

至於電價調漲的話題，「葉老闆」說，之前馬政府漲電價，他痛罵馬英九，蔡英文罵的比他還大聲，所以他後來票投蔡英文。蔡英文現在打破十年不漲電價的承諾，還告訴大家不會影響民生，但其實賣鹹酥雞的成本會提高，物價也會提高，對民生大大有影響，最大的問題就是民進黨不用便宜的核電，要用貴的天然氣，所以大家要共同承擔。

有記者問如果鹹酥雞太貴買不起怎麼辦？「葉老闆」則用陳時中經典名言回應，「嫌貴就不要買」、「不要太不滿」、「粗暴言論大可不必」、「鹹酥雞不好吃，我負責！」金句聯發，酸味十足。

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