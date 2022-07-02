高雄車禍「找嘸駕駛」剩子彈！竟是槍戰現場 真實原因曝
高雄楠梓上（6）月27日發生一起離奇車禍，一輛白色轎車不明原因自撞路樹，駕駛卻不見身影，附近留有多枚長短槍子彈與彈殼；經過檢警連日調查發現，2名男子爭風吃醋約談判，最後演變成槍戰，不料發生自撞車禍，才讓事件曝光。
6月27日上午7點多，楠梓分局獲報，寶溪南街、清豐六路口有一輛白色自小客車撞上人行道路樹，警方到現場查看，發現駕駛不見蹤影，在距離汽車約10公尺處，找到遺留20多顆子彈及彈殼。
據了解，車禍發生前，有附近居民聽到10多聲疑似槍聲的爆炸聲響，還有車子追逐時，發出的輪胎磨地聲響，轄區楠梓分局研判案情不單純，深入調查後發現，案發時有8輛自小客車當街追逐，還開槍駁火。
警方表示，造成這場槍戰的原因，是一名連姓男子日前到酒店消費，與某小姐的周姓前男友爭風吃醋，雙方在臉書上互嗆，之後相約到楠梓區談判，一言不合爆發衝突。
警方訊後，今天下午將連、周雙方共15名男子依違反《槍砲彈藥管制條例》及殺人未遂罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦；檢察官複訊後，聲押連姓、周姓嫌犯，另3人各新台幣2萬元交保、10人限制住居，全案將另溯源，追查槍枝來源。（編輯：孫唯容）