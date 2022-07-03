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金曲獎4度封后！蔡健雅最強的歌是？網狂讚「4經典神曲」

▲金曲獎「最佳華語女歌手獎」由蔡健雅以專輯《DEPART》拿下；對此，就有網友好奇「蔡健雅最強的歌是哪首」，貼文一出，網友全喊4經典神曲。（圖／NOWnews攝影中心）
▲金曲獎「最佳華語女歌手獎」由蔡健雅以專輯《DEPART》拿下；對此，就有網友好奇「蔡健雅最強的歌是哪首」，貼文一出，網友全喊4經典神曲。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 09:39:32

第33屆金曲獎頒獎典禮於昨（2）日晚間7點在高雄巨蛋舉行，而「最佳華語女歌手獎」由蔡健雅以專輯《DEPART》拿下；對此，就有網友好奇「蔡健雅最強的歌是哪首」，貼文一出，網友全喊4經典神曲，大讚「從小聽到大」、「真的神」。

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該名網友在PTT以「不經思考 第一首想到蔡健雅的歌？」為題發文，列出蔡健雅多首經典歌曲，像是《陌生人》、《拋物線》、《雙棲動物》和《讓浪漫作主》，並在文末發問「大家不經思考，第一首想到金曲33大贏家蔡健雅的歌是哪一首」？

▲金曲獎「最佳華語女歌手獎」由蔡健雅以專輯《DEPART》拿下。（圖／台視提供）
▲金曲獎「最佳華語女歌手獎」由蔡健雅以專輯《DEPART》拿下。（圖／台視提供）
貼文一出，立刻掀起熱議，「一堆...」、「Letting go」、「easy come easy go」、「Beautiful love」、「雙棲動物」、「失語者」、「空白格!!」、「紀念，就算現在聽也是好聽不違和。20多年前一首好歌，20年前聽是新穎，20年後聽是感觸」。

其中，《無底洞》、《紅色高跟鞋》、《達爾文》和《拋物線》受到最多網友提及，「無底洞，小時候聽到大」、「無底洞最紅」、「無底洞神曲」、「無底洞，我也只知道這首」、「紅色高跟鞋」、「紅色高跟鞋跟達爾文」、「拋物線、達爾文」、「紅色高跟鞋啊」、「達爾文、原點」、「達爾文」、「拋物線」、「拋物線、無底洞」。（編輯：郭佩蓉）

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