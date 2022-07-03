待在室內也會中暑？溫差大毛孔收縮不排汗 醫師3招秒解
夏天一到為了消暑，很多人會瘋狂吃冰，或是回到家或辦公室，馬上把冷氣開到最大降溫，但這樣做恐怕會讓身體「凍未條」！好日子診所家醫科醫師蕭伶茲指出，如果長時間處在室外，身體內溫度偏高，此時需要透過毛孔發汗釋出熱能降溫，但如果馬上吃很多冰或進辦公室突然降溫，可能導致毛孔縮小，體內的熱嫩無法排出，進而導致身體不適。建議民眾從很熱的室外進入冷氣房之前，最好先在門外稍微調適一下，或是進入室內後先穿上一件薄外套，讓身體慢慢適應環境的降溫之後再脫掉，就會比較舒服一些。
蕭伶茲表示，最常見到就是OL或上班族，明明很少在室外活動，卻突然出現頭暈、疲倦、頭痛甚至腸胃不適等症狀，其實很大的原因就是突然溫差變化所致。「如果從室外很高溫的環境，突然到市內一下子降溫攝氏10度以上，身體的毛孔會迅速收縮，體內的熱能就無法排出，導致身體有出現類似中暑的症狀。」
另一種情況是，在很熱的環境下大口大口吃下冰品，由於此時腸胃也處在高溫狀況下，一下子大量冰品吞下肚子，急速降溫會導致腸胃溫度調節失靈甚至「罷工」，就容易有肚子不適，甚至有腹瀉、腹痛。蕭伶茲建議，當天氣很熱的時候，一定要先讓自己稍微發點汗，把體內的熱能排出，稍微適應一下環境再進到冷氣房裡。例如可以在辦公室門口稍微待幾分鐘再進去，或是進入冷氣房後先穿上薄外套，讓身體慢慢適應降溫的環境，就能避免不舒服。
「與其吃很多冰，不如多喝水！」蕭伶茲特別提醒，水分對於身體調節溫度很重要，每天務至少要喝1500c.c.以上的開水，才能維持身體正常運作，如果流汗較多，則可以適度喝一點運動飲料補充電解質。