9m88金曲狂飆5首歌「超神轉音」原唱也尖叫！眾讚：穩炸
第33屆金曲獎頒獎典禮於昨（2）日晚間7點在高雄巨蛋舉行，這也是金曲獎睽違16年4度移師高雄舉辦，而現場眾星雲集，表演環節更是讓全場聽得如癡如醉，其中歌手「9m88」帶來今年入圍華語女歌手們的歌曲，也讓網友狂讚「真的超穩」、「超過100分」。
昨晚典禮第9段表演嘉賓是歌手9m88，她身穿灰色開高衩禮服，逆天美腿若隱若現，帶來今年入圍華語女歌手們的歌曲，分別是Karencici的《Do Do Do》、袁婭維的《Emo Whiskey》、蔡健雅的《出走》、Faye詹雯婷的《焚風》和魏如萱的《HAVE A NICE DAY》，超強唱功獲得全場喝采，就連魏如萱也替她狂尖叫。
對此，在PTT也掀起熱議，有網友以「9m88這金曲表演可打幾分？」為題發文，大讚9m88這表演「跟鬼一樣」，「舞台肢體、魅力、歌聲、穩定度沒什麼瑕疵，還是改編別人的歌，跟原唱不相上下，9m88這表演能打幾分？好久沒看到這麼厲害的表演了」。
貼文一出，掀起熱議，「滿分」、「100分真心」、「超過100分」、「比原唱好聽」、「很穩超強，滿分」、「很棒的表演！！喜歡」、「很會唱的新生代」、「強，88我女神」、「 超讚的欸，原本不關注她結果身材好又正唱功又穩」、「絕對超過一百分，音準跟音色都很穩定之外，還把每一首歌都唱出自己的風格，可圈可點」。（編輯：郭佩蓉）