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烏東戰略重鎮命在旦夕！烏總統幕僚：明天將決定該城命運

▲俄羅斯在烏克蘭盧甘斯克地區的利西昌斯克進行空襲後，搜救人員和當地居民從建築物的廢墟下取出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯在烏克蘭盧甘斯克地區的利西昌斯克進行空襲後，搜救人員和當地居民從建築物的廢墟下取出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-03 10:06:092022-07-03 10:06:33

俄烏戰爭四個月以來，烏軍頑強抵抗與國際奧援讓部分俄羅斯軍隊戰線失利，更將火力集中至烏克蘭東部頓巴斯地區。上週烏東地區的北頓內次克（Severodonetsk）已經失守，本週俄軍更不斷砲轟烏克蘭在烏東的最前線都市利西昌斯克（Lysychansk），烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）也坦言「利西昌斯克的『命運』將在4日決定」。

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烏克蘭軍方在東部地區戰線失利，由俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）聲稱，已全面包圍且控制烏東盧甘斯克州重要城巿利西昌斯克（Lysychansk），但該地尚未被「解放」；這是俄軍繼上週取下北頓內次克後，集中火力在北頓內茨克市的雙子城利西昌斯克市的結果。

烏克蘭總統澤倫斯基批評，俄羅斯從事的是「國家恐怖」，且是蓄意和帶有目的性的恐怖行為，不是某種錯誤或是意外的導彈攻擊；盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）也表示，利西昌斯克市內仍有約1萬5千平民，當局正努力協助平民撤退，但俄羅斯持續進攻從未停止，城市內幾乎所有一切都遭砲轟。

有別於烏東分離主義的「控制說」，烏克蘭國民衛隊發言人穆茲楚克（Ruslan Muzychuk）接受烏克蘭國家電視台訪問時則表示，當地雖爆發激烈戰鬥但尚未被包圍，由烏軍牢牢控制著，除了利西昌斯克外，東線戰事的巴克馬特（Bakhmut）與哈爾科夫（Kharkiv）地區亦為艱困地區，烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）則說，哈爾科夫州的伊久姆（Izium）和丘古耶夫（Chuguiv）這兩個地區遭受了炮擊，導致4人死亡，3人受傷。

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）對此則表示，目前俄軍尚未抵達利西昌斯克市中心，但該市的「命運」將在週一（4日）後出現答案。利西昌斯克以河流做為天然屏障，是如今烏克蘭東線重要戰略城鎮，儘管遭到俄羅斯軍隊強烈炮轟，但仍未有確切遭到俄軍掌控的消息。
 

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