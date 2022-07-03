勤勞哥買房附「1條件」！準岳母樂喊不收聘 眾卻臉綠了
對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有位男網友買房後附帶「1條件」，讓準岳母聽完樂喊不收聘金，但不少網友聽完卻臉綠直呼「風險更大了」。
一位男網友在論壇Dcard上發文提到，女友家算是非常傳統的家庭，雙方論及婚嫁時，準岳父母仍堅持遵循古禮。然而近期原PO與女友一起買了房，預計一人出一半，但登記在女方名下。
此時原PO又再度向女友表示「買完房後，結婚後我聘金會有困難」後者則一口答應「不用聘金了，我也會說服我爸媽」，結果準岳母樂得也點頭答應，甚至連結婚程序都點頭從簡舉辦。這樣的變化也讓原PO驚呼「原來買房會讓對方父母態度整個大轉變不是都市傳說，是真的啊！」
詳細過程曝光後，立刻有不少過來人驚呼「主要是房產是登記在女生名下，所以一切好說」、「算是不錯的父母了，覺得女兒有安全感了，就不再過多要求」、「女方父母很能理解兩人買房後的壓力，才會最後做這樣的決定」、「重點登記在她名下，而且還是婚前財產，對你來說風險更大了」、「房子登記其中一人的名下，通常都會後悔，一起付就共同持有吧」、「這算婚前財產耶，只能說你膽子很大」、「因為你的聘金都在房產證上了」。（編輯：潘毅）