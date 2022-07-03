COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

勤勞哥買房附「1條件」！準岳母樂喊不收聘　眾卻臉綠了

▲有位男網友買房後附帶「1條件」，讓準岳母聽完樂喊不收聘金，但不少網友聽完卻臉綠了。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有位男網友買房後附帶「1條件」，讓準岳母聽完樂喊不收聘金，但不少網友聽完卻臉綠了。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 10:29:10

對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有位男網友買房後附帶「1條件」，讓準岳母聽完樂喊不收聘金，但不少網友聽完卻臉綠直呼「風險更大了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位男網友在論壇Dcard上發文提到，女友家算是非常傳統的家庭，雙方論及婚嫁時，準岳父母仍堅持遵循古禮。然而近期原PO與女友一起買了房，預計一人出一半，但登記在女方名下。

此時原PO又再度向女友表示「買完房後，結婚後我聘金會有困難」後者則一口答應「不用聘金了，我也會說服我爸媽」，結果準岳母樂得也點頭答應，甚至連結婚程序都點頭從簡舉辦。這樣的變化也讓原PO驚呼「原來買房會讓對方父母態度整個大轉變不是都市傳說，是真的啊！」

▲有些長輩時常唸年輕人不懂「省小錢」，與其用iPhone、喝星巴克，不如想辦法存錢買房。對此，知名律師呂秋遠也直搖頭，在臉書分享自身看法，吐槽心靈雞湯根本是瀉藥。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO與女友在結婚前買房，並登記在女方名下，而傳統的準岳母聽聞也決定不收聘金了。（示意圖／翻攝pixabay）
詳細過程曝光後，立刻有不少過來人驚呼「主要是房產是登記在女生名下，所以一切好說」、「算是不錯的父母了，覺得女兒有安全感了，就不再過多要求」、「女方父母很能理解兩人買房後的壓力，才會最後做這樣的決定」、「重點登記在她名下，而且還是婚前財產，對你來說風險更大了」、「房子登記其中一人的名下，通常都會後悔，一起付就共同持有吧」、「這算婚前財產耶，只能說你膽子很大」、「因為你的聘金都在房產證上了」。（編輯：潘毅）

交女友沒採AA制！70K男苦曝「10年後慘況」：一間房沒了

年收70萬只想躺平！父急喊「1句」狂安排相親　他無奈了

40K找不到正常新人！主管曝「致命通病」：近兩年開眼界

冷氣配電風扇非最佳解答？台電曝「1神隊友」：效果更好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀