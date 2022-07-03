金曲33／蔡健雅破紀錄4封歌后！一見媽喊：真的想拿獎
第33屆金曲獎頒獎典禮於昨（2）日圓滿落幕，蔡健雅更是一連拿下歌后、最佳華語專輯、年度專輯、演唱錄音專輯共4項大獎，同時也是首度4度封后的女歌手，成為本屆金曲獎大贏家。頒獎典禮後，蔡健雅舉辦慶功宴，與媒體分享成為大贏家的心情。
蔡健雅對於一次抱走4獎，直言還沒消化這些情緒，所以還沒什麼真實感，她提到拿下演唱錄音專輯獎、年度專輯都沒有心理準備，但她透露其實很怕自己的音樂隨著時代被淘汰，今年47歲的她，認為到現在還能做音樂，是一件很難得的事情，她有感而發的說：「音樂是一個速食的大環境，太快速了，你也不知道在這個大海裡面有什麼價值，所以怕被遺忘還好，但我不希望我的音樂被遺忘。」也提到，現在自己的狀態已經不是寫《空白格》的那個蔡健雅了，所以不可能再寫一首像《空白格》那樣的歌。
蔡健雅表示，金曲獎在人生當中扮演很重要的角色，「我不是衝著獎去的，但它（金曲獎）總是在關鍵時刻給我一種暗示。」自爆當年在得第一座金曲獎前，想過要放棄做音樂，因為沒有了自信，覺得自己似乎不被需要了。此外，蔡健雅的媽媽特別為了這次金曲獎來台，就坐在頒獎典禮的台下，蔡健雅提到，這是睽違2年時間見到媽媽，「她前幾天隔離回到我家，我幫她煮早餐的時候，看到她的瞬間，我真的好想得金曲獎。」