藍營推柯志恩參選高雄市長　柯文哲笑稱：她也是柯P

國民黨於上個月29日正式徵召前立委柯志恩參選高雄市長，引發各界議論。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，也被問到2022年這一仗，民眾黨是否推派人選出戰高雄？對此柯文哲也坦言，小黨資源有限，至今在高雄沒有市長參選人。至於對於柯志恩的印象？柯則笑著表示自己認識她，並開玩笑表示「她也是柯P」且並未排除支持的可能性。
柯文哲今（3）日上午前往屏東參與民眾黨「永續台灣、世代共行」記者會，並於會前接受媒體訪問。被問到國民黨推派前立委柯志恩參選高雄市長一事，柯文哲表示自己也認識柯志恩，並開玩笑說「她也是柯P」。
「因為她在淡江大學當過教授，所以我是沒什麼意見。」柯文哲直言，一樣讓藍綠兩黨的候選人去表達他們各自的政見，去爭取選民的認同，「至於說有沒有一定要支持誰？再講嘛！現在沒有說一定要支持誰。」
至於外界也關注，前一屆的無黨籍台南市長選人林義豐在臉書上宣布要「幹大事」，而柯文哲日前才與林義豐碰過面，是否也代表民眾黨要與其合作？對此柯文哲則態度保守表示「他要先確定他要做什麼」。
柯文哲強調，可以看看每個人提出的政見，或者每個人的想法再說。以民眾黨在立法院的做法，可以針對不同議題跟不同政黨合作，「所以只要有道理我們都會去處理，我覺得這種事情就輕鬆一點就好。」