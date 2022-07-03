快訊／本土增32567例！死亡+88例　境外+114例

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指揮中心指出，今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。
指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,573,643例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,699,948例排除)，其中3,870,528例確診，分別為14,913例境外移入、3,855,561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,956例COVID-19死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、臺北市902例、臺中市643例、高雄市593例、桃園市557例、臺南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。