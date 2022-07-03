柯志恩啟動地方拜會行程　謝王金平伸援手

國民黨確定徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，開始啟動地方拜會行程，今（3）日一早來到湖內忠義青溪協會參加理監事會，對於前立法院長王金平召開晨報協助擬定選戰策略，柯志恩表示，特別感謝王院長以及來自四面八方的支持，她會讓市民看到她要為高雄奉獻打拚的決心。
柯志恩說，回到高雄選舉，她沒有人脈更沒有錢脈，要靠大家當她最強的後盾，讓她可以勇敢的在高雄走闖，時間剩下短短一百多天，但她一定會走遍高雄各個行政區，並承諾當選市長後一定將高雄打造成為一個讓市民安居樂業的宜居城市。
柯志恩接獲徵召後，藍營地方也開始動起來，據悉，前立法院長王金平昨日邀集高雄市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人，在路竹老家進行晨報，擬定選戰策略，並建議柯志恩要儘快成立競選總部，做好選戰組織後，拜會地方、議題處理會好方便動作，並要與身為地方小母雞們的議員團結合作，才能帶動地方支持。
針對王金平院長昨日召開晨報協助輔選，柯志恩表示，真的非常感謝王院長的幫忙與協助，大家都知道柯志恩沒錢又沒人，但有勇敢無懼、溫柔堅毅的精神和為高雄打拚努力的心，所以特別感謝王院長以及來自四面八方的支持，柯志恩說，目前正積極的在拜訪地方，一定會用最快的速度走遍高雄、了解地方心聲、看到市民朋友的需要。