鳳頭蒼鷹1家4口遭拆散　綠色塑膠籃當窩公私協力助團圓

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經過現場會勘、評估雛鳥健康狀況，並考量親鳥並未遠離，6月30日高雄市野鳥學會、農業局和文化局決定展開送回雛鳥大作戰！用綠色塑膠籃當基底重新建置人工鳥巢，為它們蓋好新家，接著從動物園將兩隻雛鳥送回原樹安置於人工鳥巢上，當日稍晚就觀察到2隻親鳥回巢，歷經三天的奔波，鳳頭蒼鷹一家四口終於團圓。
此時市府團隊及高雄市野鳥學會仍不敢大意，持續追蹤鳥況，終於在7月2日上午捕捉到親鳥餵雛的鏡頭，確定網友戲稱的菜籃鳥爸媽又能在熟悉的環境中繼續照料子女。
高雄市政府農業局長張清榮表示，這是一次難得的生命教育，雖因人類不慎破壞野生動物巢位，造成保育類鳥類哺育中斷，非常感謝高雄市野鳥學會的協助，在政府機關及民間保育團體的合作奔走下，讓這次的意外有個圓滿的結果，也期望藉由這次經驗提醒工程單位施工時務必注意，避免對野生動物造成影響。
農業局再次呼籲民眾，若在修剪樹枝時遇到正在育雛的鳥巢，請暫時停止修剪該樹，俟育雛季結束後再行修剪；若是發現雛鳥落巢，請不要隨意撿拾，未受傷的健康個體，可以先將幼鳥放在落巢附近的枝條上，或安全不易遭受犬貓侵襲位置，讓親鳥有機會可繼續餵哺雛鳥；若是受傷的個體可通報農業局或1999市民專線，希望大家一起關心野生動物保育議題。