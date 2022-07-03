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重症增2例MIS-C！5歲男童發炎指數飆、7歲女童曾接種BNT

▲指揮中心發言人莊人祥，說明國內本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明國內本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-03 14:39:482022-07-03 14:42:11

中央流行疫情指揮中心表示，今（3）日增增32567例本土個案，其中有198例中重症個案，發言人莊人祥表示，有新增兩例MIS-C個案，分別為5歲男童與7歲女童，兩人均為慢性病史，都因出現症狀就醫，有發炎指數升高狀況，因此住進加護病房給予免疫球蛋白類固醇等藥物治療。今年迄今，國內MIS-C個案共有25例，兒童重症80例。

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針對2名MIS-C童狀況，莊人祥進一步表示，一名個案為五歲男童，無慢性病史，他是在5/4確診、6/2開始有嘔吐、發燒、咳嗽、食慾下降的症狀，6/8到急診，發現頸部淋巴結腫以及兩側小腿有皮疹，發炎指數高，心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，醫師懷疑是MIS-C安排住加護病房，並使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，在6/12轉出、6/16出院。

另一名MIS-C童，為7歲女童，同樣無慢性病史，在6/1接種輝瑞兒童疫苗，6/5快篩陽性確診進行居家照護，但他在快6月底時有腹痛、食慾差狀況，三四天後出現，6/29到急診，因有嘔吐、嘴唇乾、活動力下降、發炎指數升高等病況，醫師懷疑是MIS-C收治小兒科一般病房，6/30使用免疫球的蛋白、類固醇，已於7/1退燒，目前病況改善，持續住院改善中。

莊人祥說，據統計，今年迄今，國內MIS-C個案共有25例，兒童重症80例。（編輯：林莞茜）

▲本土病例分析（圖／指揮中心）
▲本土病例分析（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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