媽端出「一整碗木炭」她怕爆！真面目吃過全愛上：非常香
你有看這道美食嗎？日前有一名女網友分享，某天媽媽端出一整碗像似被燒成木炭的排骨酥的不明物體，讓她當場嚇到不敢吃。但在媽媽的推薦下，她終於嘗試吃了一塊，竟驚喜直呼「吃起非常香，我是第一次吃這個！」真面目也引起老饕討論。
有女網友於臉書社團《爆廢公社公開版》表示，某天媽媽端出一碗看似燒焦的排骨酥，讓她一看不敢嘗試，但在媽媽的勸說便吃了一口，沒想到讓她驚嘆直呼「我吃了一塊，哇！真的超好吃的」，並於文末好奇詢問「有沒有人要猜猜這是什麼？」
貼文一出，馬上引來眾人熱烈討論，「炸魚塊哦」、「豆乳雞或炸排骨酥」、「不會是土魠魚塊吧？」、「油炸紅豆年糕？」、「炸排骨肉？炸卜肉？」、「用紅棗醃漬的排骨酥？」、「看起來很厲害的樣子」。
其中就有行家揭開正解，「黑肉，有些人喜歡有些人不喜歡，因為沒處理好會有腥味」、「我小時候吃媽媽煎的鮪魚會覺得這部分很好吃，常常吵著要她專門買這部分煎給我吃」；對此，原PO也回應「這是黑鮪魚血合，聽說東港叫『炸黑肉』，吃起非常香，我是第一次吃這個」。
據了解，「血合肉」是鮪魚脊椎四周與紅肉相黏的部位，其保鮮較不容易，且易有腥味。而血合肉料理方式多元，不僅可油炸、糖醋，也可做成鹽酥料理。（編輯：陳雅雲）