徐國勇介入警界人事為派系分贓？國民黨怒批：喬習慣了！
警政署前署長陳家欽日前無預警提早退休，而在接受專訪時還指出，內政部長徐國勇介入警界人事案。不過徐國勇也反批，身為內政部長本來就有「警監以上的相關人事權」。對此國民黨立法院黨團今（3）日召開記者會，痛批執政黨拿警界人事進行權力分贓，徐國勇更是已經「喬習慣了」。
國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，徐國勇把高階警官位置當人情在交換，這是重大醜聞。民進黨執政6年多來，用人看顏色、看意識形態、有無黨證，已是人盡皆知的事，從府院黨到獨立機關、監察院、中選會、NCC等都成為民進黨附屬機關，用人看顏色、派系利益、不講專業，這兩天才會發生徐國勇喬警察人事案，國民黨團一點都不意外。
立委費鴻泰則指出，徐國勇不僅否認干涉警察人事權，更明白指出「這本來就是部長的職權」，根本就是在破壞警察人事制度。費鴻泰表示，去年石木欽案發生後，還沒調查行政院長蘇貞昌就震怒，把高雄市警察局長換成黃明昭，當時媒體、警界便傳聞黃明昭「過水」要去當警政署長，沒過一年就驗證了。
立委林德福指出，警察應該保有完整升遷制度，才能凝聚向心力，也能讓警察執行公權力時，可保持行政中立來捍衛人民安全。但是，這幾年看到整個警察升遷制度變成派系分贓、派系治國，應該分層負責，內政部是天下第一大部，卻把手伸到警政署人事中，實在讓人無法接受。