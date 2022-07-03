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內幕／已擬對戰侯友宜策略　「備胎說」讓羅致政灰心不選

▲原本有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，今以時間因素為由，表態已無意願參選。（資料圖／民進黨提供）
▲原本有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，今以時間因素為由，表態已無意願參選。（資料圖／民進黨提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-03 17:13:43

原本有意參選新北市長的民進黨立委羅致政今（3）日以時間因素為由，表態已無意願參選。據了解，羅致政4月就被告知要參選，英系也在地方黨部把評委召集人讓給蘇系，讓蘇系更有全國黨代表的票，未料現在卻傳出羅致政為備胎等說法，而蘇系立委吳秉叡今也說有意參選，讓知情人士直呼羅致政人財兩失。

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蘇系成員表示，吳秉叡是願意為黨承擔的人，不過派系內部並未明確要求支持或不支持誰，且自己還曾被其他派系成員邀約，要一起反對羅致政參選，不過自己曾表態若是人選為羅的話願意支持，更不可能自打嘴巴，因此拒絕這邀約。

綠營知情人士指出，大約今年4月就知道羅致政有可能參選新北市長，當時羅身邊的人有詢問對於羅致政參選的看法。而近期看到羅致政的佈局，包括批評新北市府等發言，都顯示羅致政已在備戰年底選舉。

另名地方人士說，羅致政約在5月中旬，已經到處找人組團隊，徵詢對象甚至找到外縣市，同時羅致政也已建立群組。當時羅致政將參選新北市長的動作已箭在弦上，甚至於連對戰侯友宜的策略都已經在規劃。

該名地方人士說，羅致政過去曾陷入小三風暴，因此這次要投入選戰，團隊已規劃好要要開誠布公的道歉，一開始就坦然面對此問題，並藉此對比侯友宜目前身陷恩恩案、卻不願正面對決的狀況，不僅能攻打侯友宜，也能藉此消毒。

由於新北是蘇系大本營，知情人士透露，當初是林錫耀找上羅致政，因此羅致政就開始準備參選相關事宜，並在策略上呈現「英蘇結合」，從新北市議員初選、黨部執評委都是，就連6月22日民進黨中執委會議，大家都還稱羅致政為「羅市長」。

英系成員說，市議員初選階段，羅致政現身幫忙蘇系子弟兵站台；黨部執評委也採英蘇合作型式，評委多給英系1席，評委召集人讓給蘇系，當時也認為羅致政獲行政院長蘇貞昌首肯，可望拚戰年底的新北市長。

英系成員指出，評委召集人具有全國黨黨代表的票，可進一步運作在中執委、中常委上，但之後開始出現羅致政是「備胎」說法，就連蘇貞昌受訪時，都先提吳秉叡是好的人選，才提羅致政，可見當時已現端倪。

知情人士說，從時間序來看，先被告知要參選為誘餌，再讓英蘇從市議員、黨部執評委合作，如今羅致政決定不選後，卻出現吳秉叡願意參選，可能羅致政從頭到尾都遭騙。

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