彰化警幫確診童開道釀車禍！父激動下跪 盼外界別怪警察
昨（2）日晚間8點多，彰化縣花壇鄉中山路二段、廖厝巷路口，發生一起車禍事故，當時警察替不到2歲的確診男童開道送醫，不料途中雖有鳴警笛以及開啟警示燈，但仍撞上正在綠燈通行的白色轎車，造成1名警員及白色轎車上4名民眾受傷。事故發生後男童父母非常過意不去，男童母親今日也再度感謝警察的幫忙，並懇請外界不要責怪警方。
據了解，該起事故發生在2日晚間8時22分，男童一家三口都確診，而男童又高燒不醒，燒到41度讓男童父母嚇壞了，於是才向警方求助，希望能爭取時間儘速送醫，而警方也答應替其鳴笛開道，結果在途中卻發生車禍，造成32歲許姓員警左腳膝蓋腫脹，以及與警車相撞的38歲梁姓駕駛右手臂受傷，車上乘客40歲陳女有頭暈和眼睛不適狀況，以及2名6歲孩童，分別受到背部、腳部受傷以及左臉頰撕裂傷。
詳細車禍原因及肇事責任，還有待後續進一步調查釐清。不過警方強調，當下有鳴警笛以及開啟警示燈，依法擁有交通優先通行權。
而根據《三立新聞網》報導，男童母親表示非常感謝警方的熱心協助，車禍發生後警方還叫他們「趕快去（醫院），不要管車禍的事！」希望外界不要責怪警方。
而男童父親當時開車前往派出所求助，希望警察幫忙開道送醫，一時情緒激動還向警方下跪道謝。男童父親對於警車幫忙開道因此發生車禍，也是頻頻直呼「金拍謝」。男童在醫院接受治療後，目前已退燒，男童父母表示會等到復原後親自到派出所向警方當面表達感謝。（編輯：倪浩軒）