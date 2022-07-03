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擔心猴痘「衣物傳染」？羅一鈞：衣服「這樣洗」才有效

擔心猴痘「衣物傳染」？羅一鈞：衣服「這樣洗」才有效
擔心猴痘「衣物傳染」？羅一鈞：衣服「這樣洗」才有效

健康醫療網

2022-07-03 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】已知猴痘與天花病毒可能透過衣物、床單傳染，日前台灣更出現首例境外移入猴痘個案，顯示猴痘病毒可能已潛伏在我們生活周遭中，不可掉以輕心！如何在生活中防範猴痘入侵？使用過的衣物用一般洗衣精就能完全消毒嗎？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長以下回應。

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猴痘會透過衣物傳染，該如何清洗消毒？

北市聯合醫院一般內科專任主治醫師姜冠宇日前在臉書粉絲頁發文，說明猴痘病毒的傳染途徑，認為目前感染猴痘病毒的患者，在出現症狀時就已具傳染性，會透過以下方式傳染：

  • 直接接觸，如接觸體液或猴痘病灶
  • 間接接觸，如衣服或床上用品等污染物，進入皮膚或黏膜破裂處
  • 長時間的面對面接觸，會透過呼吸道飛沫傳播
羅一鈞則在疫情記者會上呼籲，其實民眾想消除衣物上的猴痘病毒，用一般市售的洗衣粉、洗衣精即可達成消毒清潔效果。他也舉出英國衛生部（HPA）建議，不要使用快洗或省水模式，才能有足夠時間，徹底完成衣物洗滌，避免病毒殘留，也不一定要用漂白水。

確診者衣物避免混洗，或共洗時確實包覆

他補充說明，猴痘跟天花均屬有外套膜的痘科病毒，和新冠病毒、流感病毒的結構類似，但還是可以用酒精或乾洗手來預防，就能有效殺死在環境的抵抗力偏頑強的猴痘病毒。

目前美、英、歐洲地區的公衛權威單位，皆無建議需挑選特殊成分的洗衣精，來進行猴痘患者的衣物清洗，反而更強調「避免將確診者的衣物與其他家人的衣物混洗，以避免病毒交叉傳染的可能性。」

若猴痘確診者必須單獨一人一室隔離，羅一鈞建議，最好自行完成衣物清洗，避免混用洗衣設備；如果環境不允許，仍得和同住者一起洗衣服，就要確實包覆好衣物，且避免抖動衣物，以免帶有病毒的碎屑飄散。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：猴痘「衣物傳染」洗衣精就能消毒？羅一鈞曝「1清洗模式」才有效



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54328

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