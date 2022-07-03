舉槓鈴砸中頸椎對折嚴重恐死！醫：健身先學「自保3點」
巴西一名年輕男子上個月在健身房舉槓鈴訓練，不料過程中失去平衡，被槓鈴砸中後頸，頸椎幾乎「對折」倒地昏迷。好日子診所院長、家醫科醫師黃煜晏看過影片後指出，這樣的自由重量訓練，失去平衡後相當危險，影片中的男子頸椎不正常的彎折，很可能造成頸椎骨折現象，嚴重時會影響到呼吸及器官運作，導致昏迷或死亡，即便緊急搶救，也很可能因此癱瘓、影響行動，建議民眾在進行重量訓練，切記要把握三大原則，「循序漸進」、「量力而為」以及「練熟保護動作並做好防護」，避免悲劇發生。
黃煜晏醫師說，脊椎分為很多段，依照受傷部位不同，可能引發不同的後遺症，但重點是「越往上越危險」，例如腰椎、薦椎受傷可能影響到下半身行動，但頸椎因為連結腦部，關係到很多身體器官運作，一旦受傷壓斷神經，很可能直接造成呼吸中止等立即性的生命危險。即便緊急搶救回來，也可能導致全身癱瘓、麻痺、半身不遂、大小便失禁等後遺症，「真的非常、非常的危險。」
黃煜晏提醒，現代人很熱衷重量訓練，但是如果沒有用對方法，意外經常發生，還沒有達到健身目的反而先受傷，輕則拉傷、挫傷，重則影響到行動甚至生命危險。提醒大家健身首先務必要循序漸進，先慢慢熟悉動作之後，重量在一點一點往上加，相對承受度會比較好。其次是量力而為，尤其在做自由重量訓練時，一口氣用太重的重量去做，身體無法負荷的情況下，就可能發生意想不到的危險。最後是熟練保護動作並且做好保護，例如影片中舉重的動作，事前一定要先找專業教練學會安全的棄槓動作，避免承受不住時引發意外，另一方面，在做臥推或是其他器械訓練時，一定要有防護措施，例如護槓等，在危急的時候可以保護自身的安全。