下半週盛夏回歸！35度酷暑小心被融化 一圖秒懂一週天氣
未來一週天氣又有轉變，下半週盛夏重回台灣！今年第3號颱風芙蓉今（3）日下午2時已經減弱為熱帶性低氣壓，而第4號颱風艾利則是通過琉球海面，後續將往日本方向移動，對台灣都不會有影響，不過未來一週天氣將有兩階段的變化，週一到週三（7/4~7/6）受到低壓帶影響，迎風面的中南部地區還是有短暫雷陣雨，其他地區天氣與今日類似，大致為多雲可透光、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；而下半週隨著太平洋高壓逐漸西伸，全台各地都恢復晴朗穩定的好天氣，午後雷陣雨也比較集中在山區，中央氣象局特別提醒要嚴防「烈陽、炎熱」，防曬及多喝水不能少。
氣象局預報員陳伊秀指出，由於低壓帶引進的西南風影響，週一到週三南部及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，中部地區斷斷續續有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，提醒南部地區及午後中部以北地區、各地山區要留意有局部大雨發生機率。白天各地依舊相當悶熱，中部以北地區高溫約攝氏34度，南部及東部地區高溫約攝氏32度，外島金門、馬祖及澎湖高溫約攝氏30度。
週四起到下週日受到太平洋高壓西伸影響，休假一段時間的盛夏再次回歸，各地豔陽高照相當炎熱，陳伊秀說，雖然目前預估沒有極端高溫出現，但下半週全台幾乎整天都處在相當炎熱的狀態下，西半部地區高溫上看攝氏34到35度，東部及外島高溫約攝氏32到33度，整體而言，防曬絕對不能少，並且要多補充水分，慎防中暑熱傷害。至於午後對流發展比較集中在山區為主。
至於後續是否還有熱帶擾動發展？氣象局表示，目前各國模式都顯示，低壓帶受到太平洋高壓推擠往南移動，未來一週並沒有明顯的擾動出現，不過下下週初期有些模式顯示，在菲律賓東方海面上可能有熱帶擾動發展，至於是否成颱或是對台灣影響程度，由於時間尚遠，還要再進一步觀察。