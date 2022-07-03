COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

下半週盛夏回歸！35度酷暑小心被融化　一圖秒懂一週天氣

▲未來一週盛夏回歸！中央氣象局預估，下半週各地恢復晴朗炎熱，西半部地區高溫上看攝氏35度，提醒民眾要嚴防中暑。（圖／張勵德攝）
▲未來一週盛夏回歸！中央氣象局預估，下半週各地恢復晴朗炎熱，西半部地區高溫上看攝氏35度，提醒民眾要嚴防中暑。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-03 17:41:59

未來一週天氣又有轉變，下半週盛夏重回台灣！今年第3號颱風芙蓉今（3）日下午2時已經減弱為熱帶性低氣壓，而第4號颱風艾利則是通過琉球海面，後續將往日本方向移動，對台灣都不會有影響，不過未來一週天氣將有兩階段的變化，週一到週三（7/4~7/6）受到低壓帶影響，迎風面的中南部地區還是有短暫雷陣雨，其他地區天氣與今日類似，大致為多雲可透光、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；而下半週隨著太平洋高壓逐漸西伸，全台各地都恢復晴朗穩定的好天氣，午後雷陣雨也比較集中在山區，中央氣象局特別提醒要嚴防「烈陽、炎熱」，防曬及多喝水不能少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲氣象局公布未來一週天氣預估，上半週受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天有短暫雨，下半週全台放晴。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局公布未來一週天氣預估，上半週受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天有短暫雨，下半週全台放晴。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員陳伊秀指出，由於低壓帶引進的西南風影響，週一到週三南部及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，中部地區斷斷續續有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，提醒南部地區及午後中部以北地區、各地山區要留意有局部大雨發生機率。白天各地依舊相當悶熱，中部以北地區高溫約攝氏34度，南部及東部地區高溫約攝氏32度，外島金門、馬祖及澎湖高溫約攝氏30度。

週四起到下週日受到太平洋高壓西伸影響，休假一段時間的盛夏再次回歸，各地豔陽高照相當炎熱，陳伊秀說，雖然目前預估沒有極端高溫出現，但下半週全台幾乎整天都處在相當炎熱的狀態下，西半部地區高溫上看攝氏34到35度，東部及外島高溫約攝氏32到33度，整體而言，防曬絕對不能少，並且要多補充水分，慎防中暑熱傷害。至於午後對流發展比較集中在山區為主。

至於後續是否還有熱帶擾動發展？氣象局表示，目前各國模式都顯示，低壓帶受到太平洋高壓推擠往南移動，未來一週並沒有明顯的擾動出現，不過下下週初期有些模式顯示，在菲律賓東方海面上可能有熱帶擾動發展，至於是否成颱或是對台灣影響程度，由於時間尚遠，還要再進一步觀察。

待在室內也會中暑？溫差大毛孔收縮不排汗　醫師3招秒解

舉槓鈴砸中頸椎對折嚴重恐死！醫：健身先學「自保3點」

「最強乾爹」好好吃！茶湯會推氣泡飲　全家霜淇淋買1送1

洗衣機飄海帶？譚敦慈都搖頭：這「NG動作」黴菌長好長滿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀