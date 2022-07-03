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求職誤入情色陷阱！她淚訴「被逼坐檯」　高雄警火速調查

▲有網友分享自己誤入求職陷阱，以為是去咖啡廳上班結果卻被迫坐檯接客的經驗，驚動高雄方火速調查。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友分享自己誤入求職陷阱，以為是去咖啡廳上班結果卻被迫坐檯接客的經驗，驚動高雄方火速調查。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 18:45:18

適逢暑假，許多社會新鮮人努力求職，不少學生也在尋求打工機會。但找工作時一定要小心安全，以免誤入求職陷阱發生憾事。就有位女網友透露，她去年找了份在咖啡廳的工作，不料卻被要求「坐檯接客」，讓她回家後只能泡在浴缸內「一邊流淚一邊發呆」。貼文引發高雄警方關注，已派員前往徹查，不過由於網友分享的是去年的經驗，警方目前尚未查獲不法店家。

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有網友在Dcard發文，透露自己去年剛成年步入社會，因為疫情關係不好找工作，好不容易找到一個位在高雄三多商圈的咖啡廳工作機會，時薪很高，和老闆約在便利超商面試後很快錄取，之後就到現場上班。

原PO本以為工作內容就是一般的咖啡廳服務生，直到客人上門後才發現自己被騙了，原PO自述是懦弱型女孩，不敢立即反抗。忍耐一小時後等客人走了，才表示自己想離開，但卻被要求須坐滿三檯，於是原PO又默默回去，當天待滿3小時才走。回家後原PO不禁泡在浴缸裡「一邊流淚一邊發呆」，之後再也沒有去過那地方，但陰影在心裡仍是揮之不去，「想到都會作嘔」。

文章引發熱議，高雄市政府交代前鎮分局徹查，前鎮分局表示已派員前往文中所稱地點一帶臨檢3次，但都沒有查獲不法。可能是因為原PO所說是去年的經驗，如今業者或許已離開，但警方仍會繼續追查。

警方也呼籲，求職民眾要謹記不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作的7不原則，面試前事先告知親友面試的地點、或請親友陪同，求職前應檢視徵才廣告內容是否合理，主動蒐集公司的資料，多方查證及提高警覺，避免誤入求職陷阱。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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