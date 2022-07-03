士林北投區戰況激烈！網路聲量最高不是「學姊」而是他？
2022年地方縣市首長與議員選戰即將登場，其中首都市議員選戰也備受外界關注。而因為疫情影響緣故，台北市人口數持續下探，也因此讓士林北投區議員席次比起上一屆減少一席。雖然應選席次從13席減少到12席，不過仍吸引5個政黨超過19人參選。而根據大數據資料分析，在該區網路聲量最高的，不是曾經擔任市府副發言人的「學姊」黃瀞瑩，或是前外交官「護國胖犬」劉仕傑，而是現任新黨議員侯漢廷。
根據QuickseeK快析輿情資料庫統計數據顯示，從5月1日至6月底共計兩個月期間，士林北投區議員參選人中，網路聲量最高的是新黨現任議員侯漢廷，領先第二名的「學姊」黃瀞瑩的幅度接近兩倍。且深入分析，侯漢廷的網路聲量多數來自於臉書，也因為侯漢廷長時間經營粉絲專頁，不僅分享市政相關議題，也會針對國內政治以及國際關係進行分析，因此已經培養出自己的閱聽眾，且也不限於士林北投區，因此網路聲量才得以拔得頭籌。
而「學姊」黃瀞瑩的網路聲量居於該區的第二名，則是較為跌破外界眼鏡。或許因為今年年初「大菊為重」疑似失言而遭到抨擊的影響，黃瀞瑩的粉絲專頁多數偏向市政宣傳與個人掃街相關行程之紀錄，對於政治議題的針砭相對減少許多，也不難看出黃瀞瑩將一部分重心移往基層經營。不過若未來到了選戰關鍵深水區，與身兼台灣民眾黨主席的市長柯文哲及副市長黃瀞瑩開始聯合造勢後，網路聲量勢必會再度看漲。
至於網路聲量後段班部分，則有7人的網路聲量相對來說較為落後，其中包含林世宗、陳慈慧、林瑞圖、陳政忠、楊靜宇在內5人為現任議員，5人都是較為深耕地方基層，並不積極於經營網路聲量的傳統議員，且都有各自的基本版圖，因此影響有限；不過對於2名新人陳賢蔚與林杏兒來說，則有些許警訊。
無論是國民黨的林杏兒或是民進黨的陳賢蔚，兩人都是2018年通過黨內初選後，但卻在議員選戰中「高票落選」，等於還是得以新人之姿與現任議員分食選票大餅。雖然兩人網路聲量皆低，但陳賢蔚的網路好感度卻是全士林北投區最高的，因此若在最後衝刺階段，多著重在網路區塊的經營，或許能出現奇效；至於林杏兒雖然也是正面聲量大於負面聲量，但幅度卻不如陳賢蔚，要在選戰中突圍，恐怕還得再加把勁。