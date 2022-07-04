陳柏惟退黨導火線竟是酒駕堂哥選議員？陳玄曄：我犯過錯

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昨有媒體報導，陳柏惟公開喊「希望回到基進隊伍」，24小時後卻火速與基進分手，原因並非外界盛傳的「他黨候選人看板高掛陳柏惟肖像」爭議，而是29日和陳奕齊「懇談」後，陳奕齊仍不願提名陳柏惟堂哥陳玄曄，代表基進參選台中第3選區（大烏龍區）的市議員。
該篇報導指出，陳奕齊不願提名的原因，是陳玄曄不只有一次酒駕紀錄，且早在陳玄曄6月初宣佈將以無黨身份參選時，「罷免陳柏惟2.0」粉專即已貼出公共危險罪的判決書，嘲諷這對堂兄弟「一個肇逃、一個酒駕，果真是哥倆好」。
根據判決書內容，2016年11月22日凌晨，陳玄曄闖紅燈遭警察攔查，酒測值高達0.62毫克，遠高於《公共危險罪》的0.25毫克標準，遭處3個月有期徒刑，併科罰金2萬5000元。該份判決書更提及，陳玄曄有「酒駕經緩起訴處份之前科，品行非佳」，也就是說，酒駕被抓到並非頭一遭。
其實早在6月28日基進宣佈台中市議員參選人當天，陳奕齊即被媒體問到，陳玄曄過去領基進黨薪水擔任陳柏惟立委特助，在地方的知名度強，為什麼黨不提名他？陳奕齊坦言陳柏惟曾推薦陳玄曄入黨，當時他未透露癥結在酒駕前科，只語帶保留說，陳玄曄的社交與組織能力很厲害，但基進評估陳玄曄不適合作為檯面上政治人物，陳柏惟也能理解基進的考量。
陳玄曄今深夜在臉書發表800字長文，坦承7年前在高雄開居酒屋時，「不時需要陪客人喝兩杯」。他在店裡陪熟客喝酒後，又到隔壁的KTV敬酒，「接著因貪圖方便，自行騎機車回家，因此鑄成錯誤」，之後乖乖繳納罰款，也記取這沈重教訓。
陳玄曄說明，自己在堂弟辭去中彰投黨部主委後，主動找基進報名，卻遲無下文，因此決定以無黨籍參選。他說「這個決定有好有壞，壞的是我真的沒有資源了，連未來競選總部要做看板都必須公開募款（所幸大家很支持我，一天內就募到了），更沒有大型記者會可以增加知名度。但在地方跑時，很多民眾因此對我沒有黨派的成見。」
陳玄曄說「不管發生什麼事，柏惟永遠是我血脈相連的兄弟」。自己曾是身處人生後段班的人，也曾經做錯事，「我的人生，全是赤手空拳、一步一步打拼過來」。他並對支持者喊話：「若您願意原諒，我致上十二萬分的謝意。若您決定不再支持，我也要對您說聲抱歉，我都承受。」
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