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陳柏惟退黨導火線竟是酒駕堂哥選議員？陳玄曄：我犯過錯

▲陳柏惟與立委時期擔任他特助的堂哥陳玄曄不僅感情好，外表也激似。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.07.04）
▲陳柏惟與立委時期擔任他特助的堂哥陳玄曄不僅感情好，外表也激似。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.07.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-04 01:11:082022-07-04 01:23:52

前立委陳柏惟日前突然宣佈與基進黨分手，各界霧裡看花。昨有媒體爆出，陳柏惟退黨的最後一根稻草，是基進不願提名酒駕累犯的堂哥陳玄曄參選台中市議員。陳玄曄昨（3日）深夜在臉書證實，2016年他開居酒屋向客人敬酒，貪圖方便騎機車回家，以致留下案底，對於人生路上曾犯的錯，他不會逃避。

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台灣基進黨主席陳奕齊6月28日到台中介紹基進提名的4名市議員參選人，深耕台中的前立委陳柏惟卻缺席，外界詫異之餘，陳奕齊說陳柏惟覺得累了，主動表示需要休息，因此未邀請他參與；29日陳柏惟在高雄受訪，情真意切指「我感覺脫隊了，希望能夠回到隊伍裡」，正當外界以為他和基進冰釋前嫌，隔天突然在臉書宣佈退出基進黨；7月1日陳奕齊在台北受訪，堅稱陳柏惟身心靈很疲憊，需要「避靜」，同時間民進黨籍立法院副院長蔡其昌證實，陳柏惟將在自己的台中市長競選團隊擔任重要職務。

▲陳柏惟曾是基進最耀眼的政治明星，卻突然宣佈退黨。（資料畫面／陳柏惟辦公室提供，2022.07.04）
▲陳柏惟曾是台灣基進最耀眼的政治明星，卻突然宣佈退黨。（資料畫面／陳柏惟辦公室提供，2022.07.04）
昨有媒體報導，陳柏惟公開喊「希望回到基進隊伍」，24小時後卻火速與基進分手，原因並非外界盛傳的「他黨候選人看板高掛陳柏惟肖像」爭議，而是29日和陳奕齊「懇談」後，陳奕齊仍不願提名陳柏惟堂哥陳玄曄，代表基進參選台中第3選區（大烏龍區）的市議員。

該篇報導指出，陳奕齊不願提名的原因，是陳玄曄不只有一次酒駕紀錄，且早在陳玄曄6月初宣佈將以無黨身份參選時，「罷免陳柏惟2.0」粉專即已貼出公共危險罪的判決書，嘲諷這對堂兄弟「一個肇逃、一個酒駕，果真是哥倆好」。

▲「罷免陳柏惟2.0」粉專一個月前貼出陳玄曄公共危險罪的判決書，嘲諷這對堂兄弟「一個肇逃、一個酒駕」。（圖／罷免陳柏惟2.0／粉專，2022.07.04）
▲「罷免陳柏惟2.0」粉專一個月前貼出陳玄曄公共危險罪的判決書，嘲諷這對堂兄弟「一個肇逃、一個酒駕」。（圖／罷免陳柏惟2.0／粉專，2022.07.04）
根據判決書內容，2016年11月22日凌晨，陳玄曄闖紅燈遭警察攔查，酒測值高達0.62毫克，遠高於《公共危險罪》的0.25毫克標準，遭處3個月有期徒刑，併科罰金2萬5000元。該份判決書更提及，陳玄曄有「酒駕經緩起訴處份之前科，品行非佳」，也就是說，酒駕被抓到並非頭一遭。

其實早在6月28日基進宣佈台中市議員參選人當天，陳奕齊即被媒體問到，陳玄曄過去領基進黨薪水擔任陳柏惟立委特助，在地方的知名度強，為什麼黨不提名他？陳奕齊坦言陳柏惟曾推薦陳玄曄入黨，當時他未透露癥結在酒駕前科，只語帶保留說，陳玄曄的社交與組織能力很厲害，但基進評估陳玄曄不適合作為檯面上政治人物，陳柏惟也能理解基進的考量。

陳玄曄今深夜在臉書發表800字長文，坦承7年前在高雄開居酒屋時，「不時需要陪客人喝兩杯」。他在店裡陪熟客喝酒後，又到隔壁的KTV敬酒，「接著因貪圖方便，自行騎機車回家，因此鑄成錯誤」，之後乖乖繳納罰款，也記取這沈重教訓。

▲陳玄曄昨深夜在臉書坦承，自己確有酒駕前科。（圖／3Q陳玄曄 台中市議員候選人粉專，2022.07.04）
▲陳玄曄昨深夜在臉書坦承，自己確有酒駕前科。（圖／3Q陳玄曄 台中市議員候選人粉專，2022.07.04）
陳玄曄說明，自己在堂弟辭去中彰投黨部主委後，主動找基進報名，卻遲無下文，因此決定以無黨籍參選。他說「這個決定有好有壞，壞的是我真的沒有資源了，連未來競選總部要做看板都必須公開募款（所幸大家很支持我，一天內就募到了），更沒有大型記者會可以增加知名度。但在地方跑時，很多民眾因此對我沒有黨派的成見。」

陳玄曄說「不管發生什麼事，柏惟永遠是我血脈相連的兄弟」。自己曾是身處人生後段班的人，也曾經做錯事，「我的人生，全是赤手空拳、一步一步打拼過來」。他並對支持者喊話：「若您願意原諒，我致上十二萬分的謝意。若您決定不再支持，我也要對您說聲抱歉，我都承受。」

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