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歐元區通膨刷史高　科技股倒、ASMI瀉9%

歐盟將在本月升息，消息傳出後，科技股和原物料股急挫。（圖／MoneyDJ理財網）
歐盟將在本月升息，消息傳出後，科技股和原物料股急挫。（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2022-07-04 08:02:59


 
歐洲央行(ECB)預計將在本月升息，為十多年來首見，投資人預作心理準備，科技股和原物料股急挫，但防衛類股上漲、抵銷跌勢，泛歐指以接近平盤作收。

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週五(1日)泛歐STOXX 600指數微跌0.02%(0.07點)、收407.13點。

歐洲三大指數漲跌互見，英國FTSE 100指數下挫0.01%(0.63點)、收7,168.65點。德國DAX指數上揚0.23%(29.26點)、收12,813.03點。法國CAC 40指數上揚0.14%(8.20點)、收5,931.06點。

能源價格失控暴走，6月份歐元區通膨年增8.6%，升幅再破空前高。歐元區19國中，近半成員國的通膨年增率達兩位數。整體通膨創1999年歐元創立以來新高。

歐元區通膨可能要好幾個月才會觸頂，歐央升息立場將更為堅定。專家指出，歐央為了平抑通膨，更激進升息的大門敞開。

美國記憶體大廠美光(Micron)執行長Sanjay Mehrotra預測，智慧機出貨量將較去年減少5%，不及分析師預期的成長5%。與此同時，個人電腦(PC)買氣可能會年減10%，該公司為此調整成長目標，以符合較低迷的需求。

歐洲科技股聞訊摔低2%，荷蘭半導體設備大廠ASML、晶片巨擘意法半導體(STMicroelectronics)和英飛凌(Infineon)，跌幅在2.9%~5.4%之間。另外，荷蘭半導體設備製造及材料供應商ASM國際(ASM International、ASMI)暴跌9.27%。

銅價摔至近17個月低點，歐洲礦業股走低2.5%，油氣股也挫跌。

歐洲公用事業股逆勢攀揚3.1%。德國公用事業商Uniper因俄國縮限天然氣供給，虧損飆升，向政府求援，週四股價狂瀉14%，週五止跌、反彈3.1%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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