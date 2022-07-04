歐元區通膨刷史高　科技股倒、ASMI瀉9%

歐洲央行(ECB)預計將在本月升息，為十多年來首見，投資人預作心理準備，科技股和原物料股急挫，但防衛類股上漲、抵銷跌勢，泛歐指以接近平盤作收。
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歐洲三大指數漲跌互見，英國FTSE 100指數下挫0.01%(0.63點)、收7,168.65點。德國DAX指數上揚0.23%(29.26點)、收12,813.03點。法國CAC 40指數上揚0.14%(8.20點)、收5,931.06點。
能源價格失控暴走，6月份歐元區通膨年增8.6%，升幅再破空前高。歐元區19國中，近半成員國的通膨年增率達兩位數。整體通膨創1999年歐元創立以來新高。
歐元區通膨可能要好幾個月才會觸頂，歐央升息立場將更為堅定。專家指出，歐央為了平抑通膨，更激進升息的大門敞開。
美國記憶體大廠美光(Micron)執行長Sanjay Mehrotra預測，智慧機出貨量將較去年減少5%，不及分析師預期的成長5%。與此同時，個人電腦(PC)買氣可能會年減10%，該公司為此調整成長目標，以符合較低迷的需求。
歐洲科技股聞訊摔低2%，荷蘭半導體設備大廠ASML、晶片巨擘意法半導體(STMicroelectronics)和英飛凌(Infineon)，跌幅在2.9%~5.4%之間。另外，荷蘭半導體設備製造及材料供應商ASM國際(ASM International、ASMI)暴跌9.27%。
銅價摔至近17個月低點，歐洲礦業股走低2.5%，油氣股也挫跌。
歐洲公用事業股逆勢攀揚3.1%。德國公用事業商Uniper因俄國縮限天然氣供給，虧損飆升，向政府求援，週四股價狂瀉14%，週五止跌、反彈3.1%。
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資料來源-MoneyDJ理財網