經濟衰退擔憂　10年債息創3月來最大週跌幅

7月1日美國公債殖利率大多下跌，2年期及10年期公債殖利率創下4個月來最大單週跌幅，因市場持續擔憂美國經濟可能陷入衰退，引發資金湧向美債避險。
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MarketWatch報價顯示，紐約債市1日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌8.2個基點至2.843%，過去一週下跌21.4個基點，創3月6日當週以來最大單週跌幅。
10年期公債殖利率下降7.2個基點至2.901%，過去一週下跌22.4個基點，創3月4日當週以來最大跌幅；30年期公債殖利率上漲0.5個基點至3.126%，過去一週下跌13.2個基點，創4月1日當週以來最大跌幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
大多數美國公債殖利率連續第3個交易日走跌，主要因Fed激進升息試圖鎮住通膨，使美國經濟響起可能衰退的警鐘。
亞特蘭大聯準銀行1日公佈的GDPNow模型顯示，美國第二季GDP季增年率(saar)預估為負2.1%，較6月30日估計的負1%和6月27日的0.3%大幅下修。
知名投行摩根大通(JPMorgan)也在最新報告中修改美國GDP成長率預期，將第二季實質GDP季增年率預估值從2.5%下修至1%、第三季從2%調降至1%。
財經數字方面，標普全球(S&P Global)6月美國製造業採購經理人指數(PMI)終值由初值52.4，向上升至52.7。
美國供應管理協會(Institute for Supply Management，ISM)1日公佈，美國6月ISM製造業指數跌至53%，為兩年來低點，遜於市場預期。指數高於50表示製造業景氣處於擴張。
2022年上半年，隨著Fed升息及縮表來應對通膨，投資人面臨漫長的艱難時期，美債殖利率大幅上揚。根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，2022年上半年，美國10年期公債殖利率累計飆升147.7個基點，創1994年以來最大兩季漲幅，而30年期公債殖利率大漲123.3個基點，創2009年以來最大兩季漲幅。
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資料來源-MoneyDJ理財網