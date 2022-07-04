棒球／新任亞洲棒球會長！辜仲諒喊出亞洲棒球大聯盟

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熱愛棒球的彭誠浩先生自1983年中日韓成棒邀請賽擔任中華成棒代表隊領隊一職後，就開啟了在臺灣棒球史上的重要地位。彭誠浩先生是亞洲棒球總會1954年成立以來的首位台灣會長，亦於2005年國際棒球總會會員大會，獲選為國際棒球總會第一副會長，2019年，彭會長獲得日本政府頒贈「旭日小綬章」，他是第一位以非運動員身份推動棒球運動，獲得這項殊榮的受勳者。
新任亞洲棒球總會會長辜仲諒在當選之後，特別感謝彭誠浩先生的愛護與提攜，讓他得以加入亞洲棒球這個大家庭。辜仲諒會長表示，彭誠浩先生五十多年來對棒球的熱愛與無私的付出，出錢出力，連美國職棒大聯盟（MLB）都知道台灣有個Tom Peng，他爭取許多國際賽事在台灣舉辦，包括2001年世界棒球錦標賽、2013年世界棒球經典賽、2019年世界12強棒球賽等重要賽事，長期推動台灣與日本棒球交流，並積極協助提升亞洲棒球發展。
辜仲諒會長指出，一年多前，在百年大疫新型冠狀病毒（COVID-19）的影響下，全球運動賽事都幾乎停擺，甚至連奧運都不得不延後。但放眼全世界，當時只有台灣還在打棒球！證明棒球不但是台灣的驕傲，同時也說明了這項運動的迷人之處：生活中不可一日無棒球。
辜仲諒會長表示，U-12世界盃棒球賽7月底將在台南開打，這是他上任後首要重任，讓棒球運動在亞洲紮根，U-12世界盃棒球賽成為全球愛棒球的大小朋友們最想參與的國際賽事。辜仲諒會長也向世界棒壘球總會喊話，表示亞洲棒球總會永遠是最值得信賴的工作夥伴，未來將積極向美洲、歐洲、非洲、大洋洲建立暢通管道，尋求技術交流與建立友誼，全體會員國將一起為亞洲棒球打造成一個更美好的家園，並希望亞洲棒球大聯盟的成立指日可待，全球都可見到亞洲棒球的蓬勃發展。