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棒球／新任亞洲棒球會長！辜仲諒喊出亞洲棒球大聯盟

▲ 中華棒協理事長辜仲諒當選亞洲棒球總會會長。圖為，辜仲諒理事長與亞洲會員國代表握手致意。（圖/中華民國棒球協會提供）
▲ 中華棒協理事長辜仲諒當選亞洲棒球總會會長。圖為，辜仲諒理事長與亞洲會員國代表握手致意。（圖/中華民國棒球協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-04 10:04:08

第四屆世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）及亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會員大會3日於台北萬豪酒店登場，中華民國棒球協會理事長辜仲諒憑藉個人對棒球的專業、熱忱及對台灣棒壇的付出及努力，在亞洲棒球總會選舉中獲得日本、中國大陸等全體會員國支持，順利當選為新任亞洲棒球總會（BFA）會長，從前任會長彭誠浩手中接棒，將帶領台灣棒壇繼續於世界舞台大放異彩。辜仲諒先生表示，未來會團結亞洲各國，讓亞洲棒球提升到更高的層級。

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第四屆世界棒壘球總會（WBSC）共有來自五大洲、138個會員國的兩百多位代表共襄盛舉，重頭戲即為3日登場的亞洲棒球總會改選及5日的世界棒壘球總會改選，其中亞洲棒球總會共計有29個會員，包括日本、韓國、中國大陸、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡等會員，3日的改選競爭激烈，多方陣營為了3席副會長職位相互拉攏競逐，開票結果韓國意外落敗，由日本、中國大陸及巴基斯坦當選本屆副會長。

熱愛棒球的彭誠浩先生自1983年中日韓成棒邀請賽擔任中華成棒代表隊領隊一職後，就開啟了在臺灣棒球史上的重要地位。彭誠浩先生是亞洲棒球總會1954年成立以來的首位台灣會長，亦於2005年國際棒球總會會員大會，獲選為國際棒球總會第一副會長，2019年，彭會長獲得日本政府頒贈「旭日小綬章」，他是第一位以非運動員身份推動棒球運動，獲得這項殊榮的受勳者。

新任亞洲棒球總會會長辜仲諒在當選之後，特別感謝彭誠浩先生的愛護與提攜，讓他得以加入亞洲棒球這個大家庭。辜仲諒會長表示，彭誠浩先生五十多年來對棒球的熱愛與無私的付出，出錢出力，連美國職棒大聯盟（MLB）都知道台灣有個Tom Peng，他爭取許多國際賽事在台灣舉辦，包括2001年世界棒球錦標賽、2013年世界棒球經典賽、2019年世界12強棒球賽等重要賽事，長期推動台灣與日本棒球交流，並積極協助提升亞洲棒球發展。

辜仲諒會長指出，一年多前，在百年大疫新型冠狀病毒（COVID-19）的影響下，全球運動賽事都幾乎停擺，甚至連奧運都不得不延後。但放眼全世界，當時只有台灣還在打棒球！證明棒球不但是台灣的驕傲，同時也說明了這項運動的迷人之處：生活中不可一日無棒球。

辜仲諒會長表示，U-12世界盃棒球賽7月底將在台南開打，這是他上任後首要重任，讓棒球運動在亞洲紮根，U-12世界盃棒球賽成為全球愛棒球的大小朋友們最想參與的國際賽事。辜仲諒會長也向世界棒壘球總會喊話，表示亞洲棒球總會永遠是最值得信賴的工作夥伴，未來將積極向美洲、歐洲、非洲、大洋洲建立暢通管道，尋求技術交流與建立友誼，全體會員國將一起為亞洲棒球打造成一個更美好的家園，並希望亞洲棒球大聯盟的成立指日可待，全球都可見到亞洲棒球的蓬勃發展。

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