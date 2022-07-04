SSC就是要蹦Bugatti，也公布Tuatara引擎馬力測試影片，結果…

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bugatti Chiron Super Sport是目前在正式測試極速紀錄中，唯一突破300mph的量產車，以單趟304.7mph〈490.484km/h〉之速度寫下單趟測試極速世界紀錄；而多次挑戰300mph極速的SSC Tuatara，雖然尚未成功，但它還是保有雙向來回平均282.9 mph 〈455.2 km/h〉之兩趟平均極速世界紀錄。
SSC Tuatara兩趟平均極速世界紀錄影片：
SSC Tuatara搭載了5.9升雙渦輪增壓V8引擎，官方宣稱使用E85酒精汽油時可輸出1,750hp最大馬力，不過SSC North America近期公布了兩段其引擎開發公司Nelson Racing Engines測試Tuatara馬力的影片，一段單純測試Tuatara搭載之引擎的軸輸出馬力，一段則是Tuatara實上馬力機拉馬力，不過在僅有引擎測試的影片中可以看見測試數據，這段影片中左下角顯示儀器之測試數據，在瞬間拉到了將近1,890hp，比起原廠公布的1,750hp來的更大，一般來說，引擎輸出的數據到傳輸到輪胎一定會有所損耗，輪上馬力通常會比引擎輸出值低約二至三成，所以推估Tuatara的輪上馬力可能約為1,300~1,500hp左右，這顯然比Bugatti Chiron Super Sport輪上測出的超過1,600PS來得低，這也可能是SSC沒有公布輪上馬力值的原因，但Tuatara僅2750LBS〈約1247kg〉車重，比Chiron Super Sport輕了非常多，依照馬力重量比推估，理論上Tuatara是有挑戰極速300mph的能力。
Nelson Racing Engines測試Tuatara馬力影片連結：https://www.instagram.com/p/CfZLmesrczQ/
不斷以挑戰突破300mph為目標的SSC North America，在此之前僅達到了295mph的極速紀錄，至目前所有欲挑戰極速300mph的車廠，最大的困難點是苦無合適場地，大多僅能尋找機場或封閉夠平直的道路進行測試，無法像Bugatti擁有VW集團資源，在德國有一座長達9km的直線測試道，可以盡情測試，基本上VW集團是不會外借給這些挑戰者使用的，所以包括SSC North America在內的所有挑戰者，只能繼續尋找合適場地了。
SSC Tuatara極速295mph影片：