首次破千億！2021年傳銷業營業總額再創高

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其中，營業額達10億元以上者有21家，營業總額達802.79億元，占整體營業總額的75.14%；營業額介於1千萬元至1億元的家數最多，有108家，占總家數31.12%，營業額合計約為43.84億元，占整體營業額4.10%。
然而，投入多層次傳銷事業成為傳銷商的人數略為減少，但女性傳銷商仍為市場主力，據公平會調查發現，2021年底傳銷商人數計364.87萬人，扣除重複參加一家以上多層次傳銷事業的傳銷商人數計363.07萬人，較2020年底348.91萬人，增加15.96萬人。傳銷商人數占全國總人口數的比率約15.56%，即平均每萬人中有1,556人加入多層次傳銷，較2020年底的14.76%，增加0.8個百分點。
至於2021年新加入的傳銷商，共計有81.17萬人，退出的傳銷商人數共計有47.96萬人，2021年女性傳銷商共計251.50萬人，占68.93%。
此外，公平會調查還發現，2021年傳銷事業銷售的商品仍以營養食品類銷售額最大，共計701.28億元，占65.64%，美容保養品則位居第二，共計197.18億元，占18.45%。
隨者近年網路行銷者日益普及，公平會表示，2021年採行網路行銷者的傳銷商有222家，占總家數的63.98%，較2020年的63.06%，略為增加，其中，提供線上訂購，也就是網路購物者有212家，設置網路商城者有178家，二者皆有使用或設置者有168家。
雖然傳銷事業在經營上擔憂市場不景氣、同類商品競爭加劇及非法傳銷事業的影響，但仍保持樂觀態度，預期今年營業額將較2021年增加者有147家，占42.36%，預期持平者有134家，占38.62%。