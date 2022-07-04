拚重返台北市議會！顏若芳秀「不斷電成績單」影片爭支持
前民進黨發言人顏若芳去年請辭後，回到台北市中山大同區基層，再次投入市議員選戰。她於今（4）日在臉書及YOUTUBE發佈名為「阿芳不斷電成績單」的首支競選形象影片，將2014年至2018年擔任議員期間的政績一一回顧。顏若芳表示，期許讓更多市民朋友看到自己一直深耕中山大同的決心，也可以讓人感受到自己一直都在關注、實踐民生議題。
顏若芳表示，「阿芳不斷電成績單」影片是由一群在台灣為影視產業奮鬥的資深工作者，齊心為她所拍攝的影片。由於自己長期關心台灣影視產業的問題與發展，因此此次決定再出來參選，影視業者朋友們便主動提供協助拍攝影片。
顏若芳表示，透過在地優秀的影視工作者的鏡頭，將她從政以來「從未離開」、一直都在地方深耕與服務的特質傳播給更多市民。她說，唯有深耕在地方，才能了解地方在地需求並進而協助找到最佳解方。
顏若芳回憶，擔任市議員的4年裡，除了累積近萬件的選民服務案件，透過影片中所拍攝的「國順公園」、「共融遊戲場」、「建成圓環」更是自己在過去努力爭取的重點政績。
顏若芳進一步說，這些建設都是自己與團隊投入甚深的成果，包含使停擺將近20年的388公園預定地，成功興闢國順公園；敦促市府在市府前副停車場建置無障礙電梯；使台北成功落實共融遊戲場，成為各縣市學習對象；打開建成圓環，還給市民一個悠閒空間，打開南大同街廓新視野。
顏若芳表示，希望藉由「阿芳不斷電成績單」影片，向中山、大同區的鄉親朋友再次推薦自己，請鄉親再給她一次機會服務地方、建設地方。此外，顏若芳也強調，未來會持續關懷弱勢團體，並用嶄新的觀點、政策來改造台北，讓首都台北邁向更好的未來，也為下一代留下更好的台灣。