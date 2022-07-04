中職／東哥真的發怒！「體壇周子瑜」也哭了

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《超級王牌棒球隊》正式預告看得到這群運動員面對烈日訓練的汗水、比賽艱困時的淚水、齊心預祝隊友擊出安打的熱血，「體壇周子瑜」姜巧文回憶訓練過程，第一週就因連續兩三天怎麼打都打不到球，覺得自己很爛而哭了，她在訓練接球也被教練猛唸，怎麼一顆球都接不到？教練只要一直呼她全名就害怕！慘的是，她更接獲工作人員告知，「你知道你是打得算爛的球員嗎？」讓她心生挫折，眼前都是黑白，心想到底為了什麼來跨界打棒球。她透過觀看方昶詠的YT頻道學習棒球知識跟暗號，她形容：「一開始真的死記，看完這麼多暗號手勢，有點懷疑，這真的是暗號嗎？」
擁有「體育系男友」稱號的紀亞文自曝擔任投手第一場比賽暴投連連，「我完全不敢出力，一出力就暴投，第一局還沒結束就讓對手得了超過五分，很想請教練趕緊把我換下場」。他說，初任投手還不習慣要看捕手給的指令暗號，注意力還得要集中在打者上，眼的餘光更要看壘上打者，對他來說相當吃力，但也不想讓團隊丟臉。
里約奧運射箭銅牌譚雅婷則喊，棒球規則相較射箭對她來說太複雜，「射箭站在場上不用想太多，只要專注在自己而不被影響，但棒球則是若隊友沒進入狀態，團隊就是一盤散沙」。譚雅婷自認一開始後悔為什麼參與節目，形容：「學打棒球比一天練500支箭還累！當一個棒球選手要會跑、會衝刺，相當全面。」她自嘲：「腳也不是我的強項，各種訓練跟不上，一度想放棄。」但她也因這一役，燃起再戰奧運的決心。
此外，《超級王牌棒球隊》節目將有超過10位球星擔任飛行教練，預告知名投手耿伯軒擔任客串教練，並親自上陣參賽，他指導運動員發揮投球準度與技巧，一顆顆地將球投進好球帶。而前體育主播卓君澤將擔任賽事播報員，請觀眾拭目以待。《超級王牌棒球隊》集結中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義、方昶詠、鄭達鴻、陳文賓、林其緯、黃紹熙等６位王牌教練，訓練一群不會打棒球的頂尖運動員，包含：「體壇四女神」許淑淨、姜巧文、譚雅婷、程文欣；「格鬥天王」張景雄、張莫；「體育系男友」紀亞文、孟祥祖、薛銘文、呂佳彬與林昀蒂等人跨界打棒球，指導運動員打棒球。由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》定檔民視無線台，自7月9日起每週六晚上十點播出、LINE TV自7月10日起每週日晚上十點播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。