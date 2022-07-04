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中職／東哥真的發怒！「體壇周子瑜」也哭了

▲體壇周子瑜」姜巧文自覺在《超級王牌棒球隊》訓練初期打得爛爆，淚灑球場。（圖：巨宸製作提供）
▲體壇周子瑜」姜巧文自覺在《超級王牌棒球隊》訓練初期打得爛爆，淚灑球場。（圖：巨宸製作提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-04 10:43:192022-07-04 10:44:48

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》定檔民視無線台，自7月9日起每週六晚上十點播出、LINE TV自7月10日起每週日晚上十點播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。該綜藝今（30日）曝光正式預告，首度曝光比賽實況，只見擔任總教練的中職傳奇名將「東哥」黃忠義與擔任統籌教練的方昶詠臉色鐵青，黃忠義質問運動員參加節目的心態是什麼？還要他們捫心自問：「是把參賽當作節目？還是把運動獻給喜歡體育的觀眾？」方昶詠撂下重話：「每個人都有共同目標和任務，要把自己份內事情做好！」擔任打擊教練的陳文賓更直指：「剛接觸時，心想東哥太大膽、死定了！敢拿這群雜牌軍跟職棒打！」

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▲PTT表特版推爆跆拳道女神姜巧文哭哭了！自認爛爆淚灑《超級王牌棒球隊》現場。（圖：巨宸製作提供）
▲PTT表特版推爆跆拳道女神姜巧文哭哭了！自認爛爆淚灑《超級王牌棒球隊》現場。（圖：巨宸製作提供）
教練團的重話，重擊這群贏得各項賽事金牌的頂尖運動員，他們原先抱持著信心，可以擊出安打與全壘打，沒想到第一場比賽就被大比數給打爆了，堪稱是節目最慘的一役之一，讓全隊士氣相當低迷，PTT表特版推爆的跆拳道品勢女神姜巧文淚灑現場，藝人紀亞文透露：「一定要把心理素質提高，團隊需要一股氣與精神！」，曾任世界羽球女雙球后的程文欣笑喊：「頭都已經洗一半，得要洗好，讓頭髮設計好。」擁有世界最美翹臀之稱的跳水選手林昀蒂也信心喊話：「重新來過，沒試怎麼知道不會贏！」

▲中職傳奇名將黃忠義《超級王牌棒球隊》臉色鐵青撂重話。（圖：巨宸製作提供）
▲中職傳奇名將黃忠義《超級王牌棒球隊》臉色鐵青撂重話。（圖：巨宸製作提供）
《超級王牌棒球隊》正式預告看得到這群運動員面對烈日訓練的汗水、比賽艱困時的淚水、齊心預祝隊友擊出安打的熱血，「體壇周子瑜」姜巧文回憶訓練過程，第一週就因連續兩三天怎麼打都打不到球，覺得自己很爛而哭了，她在訓練接球也被教練猛唸，怎麼一顆球都接不到？教練只要一直呼她全名就害怕！慘的是，她更接獲工作人員告知，「你知道你是打得算爛的球員嗎？」讓她心生挫折，眼前都是黑白，心想到底為了什麼來跨界打棒球。她透過觀看方昶詠的YT頻道學習棒球知識跟暗號，她形容：「一開始真的死記，看完這麼多暗號手勢，有點懷疑，這真的是暗號嗎？」


擁有「體育系男友」稱號的紀亞文自曝擔任投手第一場比賽暴投連連，「我完全不敢出力，一出力就暴投，第一局還沒結束就讓對手得了超過五分，很想請教練趕緊把我換下場」。他說，初任投手還不習慣要看捕手給的指令暗號，注意力還得要集中在打者上，眼的餘光更要看壘上打者，對他來說相當吃力，但也不想讓團隊丟臉。


里約奧運射箭銅牌譚雅婷則喊，棒球規則相較射箭對她來說太複雜，「射箭站在場上不用想太多，只要專注在自己而不被影響，但棒球則是若隊友沒進入狀態，團隊就是一盤散沙」。譚雅婷自認一開始後悔為什麼參與節目，形容：「學打棒球比一天練500支箭還累！當一個棒球選手要會跑、會衝刺，相當全面。」她自嘲：「腳也不是我的強項，各種訓練跟不上，一度想放棄。」但她也因這一役，燃起再戰奧運的決心。

此外，《超級王牌棒球隊》節目將有超過10位球星擔任飛行教練，預告知名投手耿伯軒擔任客串教練，並親自上陣參賽，他指導運動員發揮投球準度與技巧，一顆顆地將球投進好球帶。而前體育主播卓君澤將擔任賽事播報員，請觀眾拭目以待。《超級王牌棒球隊》集結中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義、方昶詠、鄭達鴻、陳文賓、林其緯、黃紹熙等６位王牌教練，訓練一群不會打棒球的頂尖運動員，包含：「體壇四女神」許淑淨、姜巧文、譚雅婷、程文欣；「格鬥天王」張景雄、張莫；「體育系男友」紀亞文、孟祥祖、薛銘文、呂佳彬與林昀蒂等人跨界打棒球，指導運動員打棒球。由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》定檔民視無線台，自7月9日起每週六晚上十點播出、LINE TV自7月10日起每週日晚上十點播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。


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