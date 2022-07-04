COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「糖尿病藥物」居然可以減肥？美國研究：效果超乎想像

「糖尿病藥物」居然可以減肥？美國研究：效果超乎想像
「糖尿病藥物」居然可以減肥？美國研究：效果超乎想像

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-04 11:00:45

隨著文明快速發展，在快節奏的新時代裏，追求效率已然成爲現代人生活的目標。對於肥胖的人群來説，他們一面在下班後的跑步機上狂奔，一面在運動後大啖美食，心裏最希望的可能是市面上出現一種新型的減肥特效藥，可以在不必節食的情況下，輕鬆瘦下來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒CTV News報導，一項新的研究表明，美國食品和藥物管理局最近批准一種治療二型糖尿病的藥物，此藥居然可以幫助沒有糖尿病的成年人減肥。這種藥被稱爲「替西帕肽（Tirzepatide）」，在一個名爲「Mounjaro」的品牌旗下銷售。

▲ 美國食藥署最近批准一種治療糖尿病的藥物，居然可以減肥。（示意圖／Pixabay）

研究人員針對沒有糖尿病的人群，進行了服用此類藥物的研究，結果顯示服用不同劑量的肥胖人士，平均減掉35磅至52 磅。耶魯大學體重管理中心主任阿尼亞（Ania Jastreboff）博士透露，「近40%的實驗參與者，其體重減輕了四分之一」。

美國糖尿病協會首席醫療官羅伯特（Dr. Robert Gabbay）博士表示，「實驗參與者在這項新的研究所減輕的體重，甚至比以前對糖尿病患者的研究中看到的還要多，這是通常只有通過手術，才能實現的減肥範圍」。

Pixabay
Pixabay
▲ 健康飲食和體育鍛煉，同樣可以達到減肥效果。（示意圖／Pixabay）

在這項新研究中，研究的對象為超過2,500名體重指數（Body Mass Index，簡稱BMI）超過30、有高血壓等健康狀況的的無糖尿病患者。參與者被注射替西帕肽，並保持健康飲食、每周至少進行150分鐘的體育鍛煉。

當人們開始鍛煉和減少卡路里攝取時，體重可減輕大約5%至7%，但是注射替西帕肽的效果，遠遠好於改變生活習慣，但此藥也並非毫無副作用。品牌方警告，此藥不適用於甲狀腺疾病患者，並有可能帶來噁心、腹瀉和便秘等副作用。

延伸閱讀
腰痠背痛的原因千百種！消除痠痛、用瑜珈6式改善
長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率

中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康

「指尖腫脹」竟是肺癌症狀！醫授一招自我診斷

吹氣球增肺活量、助肺健康！胸腔醫教４招簡單養肺，在家就能作！

臺大醫院引入CAR-T細胞免疫治療　一次性治療可為癌末患者爭取治癒

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀