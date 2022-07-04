「糖尿病藥物」居然可以減肥？美國研究：效果超乎想像

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▲ 美國食藥署最近批准一種治療糖尿病的藥物，居然可以減肥。（示意圖／Pixabay）
研究人員針對沒有糖尿病的人群，進行了服用此類藥物的研究，結果顯示服用不同劑量的肥胖人士，平均減掉35磅至52 磅。耶魯大學體重管理中心主任阿尼亞（Ania Jastreboff）博士透露，「近40%的實驗參與者，其體重減輕了四分之一」。
美國糖尿病協會首席醫療官羅伯特（Dr. Robert Gabbay）博士表示，「實驗參與者在這項新的研究所減輕的體重，甚至比以前對糖尿病患者的研究中看到的還要多，這是通常只有通過手術，才能實現的減肥範圍」。
▲ 健康飲食和體育鍛煉，同樣可以達到減肥效果。（示意圖／Pixabay）
在這項新研究中，研究的對象為超過2,500名體重指數（Body Mass Index，簡稱BMI）超過30、有高血壓等健康狀況的的無糖尿病患者。參與者被注射替西帕肽，並保持健康飲食、每周至少進行150分鐘的體育鍛煉。
當人們開始鍛煉和減少卡路里攝取時，體重可減輕大約5%至7%，但是注射替西帕肽的效果，遠遠好於改變生活習慣，但此藥也並非毫無副作用。品牌方警告，此藥不適用於甲狀腺疾病患者，並有可能帶來噁心、腹瀉和便秘等副作用。
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