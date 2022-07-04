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中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康

中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康
中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-04 11:00:45

隨著年紀漸長，許多中年人開始發現自己的身體機能衰退，晚上睡得越來越少，往往清晨五、六點就醒來，夜晚更是翻來覆去睡不著，出現失眠多夢的症狀。若出現這種跡象就要當心，解決睡眠質量問題，因爲近期一項研究顯示，睡眠不足或會導致大腦認知功能障礙。

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根據外媒Study Finds報導，芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）一項研究發現，中年人長期失眠多夢，可能導致老年時期認知能力下降，中年長期失眠與老年大腦功能退化之間存在關聯。

▲ 長期失眠可能導致老年時期認知能力下降。（示意圖／Pixabay）

研究小組追蹤了3,700多名赫爾辛基居民，以分析中年失眠症狀的發作，及其對記憶功能、學習能力和注意力的影響。這是一項長達十餘年的研究，研究人員跟進每一位受試者的健康狀況，時間從15至17 年不等。結果表明，老年人若出現嚴重失眠症狀，其認知能力也較差。

值得注意的是，成年人在中年時期失眠的時間越長，他們在晚年的學習能力和注意力問題就越多。若失眠症狀在中年時期有所緩解，步入老年後的大腦健康更良好，這證實睡眠對大腦健康很重要。

Pixabay
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▲ 若失眠症狀在中年時期期間有所緩解，老年的大腦健康更好。（示意圖／Pixabay）

如何改善睡眠質量？

長期的失眠問題，將是未來出現認知問題的風險因素。爲了解決失眠症狀，應在年輕時培養好的睡眠習慣，改善睡眠質量。

一、堅持固定的睡覺時間

每天固定自己的上床睡覺時間和起床時間，久而久之就會形成自己的生物鐘，一到睡覺時間，身體就會覺得困倦。

二、睡前避免攝入咖啡因

午餐時間後，應避免飲用含咖啡因飲料，包括咖啡、茶葉、巧克力等等。

三、睡前避免飲酒和吸菸

睡前4小時內飲酒、吸菸，會擾亂生物鐘，讓身體無法獲得充分休息。

四、讓臥室保持黑暗和舒適的溫度

讓臥室在睡眠期間保持黑暗、不開燈，設置一個適宜睡眠的溫度，可開窗通風，改善室內空氣質量。

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