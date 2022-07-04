中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 長期失眠可能導致老年時期認知能力下降。（示意圖／Pixabay）
研究小組追蹤了3,700多名赫爾辛基居民，以分析中年失眠症狀的發作，及其對記憶功能、學習能力和注意力的影響。這是一項長達十餘年的研究，研究人員跟進每一位受試者的健康狀況，時間從15至17 年不等。結果表明，老年人若出現嚴重失眠症狀，其認知能力也較差。
值得注意的是，成年人在中年時期失眠的時間越長，他們在晚年的學習能力和注意力問題就越多。若失眠症狀在中年時期有所緩解，步入老年後的大腦健康更良好，這證實睡眠對大腦健康很重要。
▲ 若失眠症狀在中年時期期間有所緩解，老年的大腦健康更好。（示意圖／Pixabay）
如何改善睡眠質量？長期的失眠問題，將是未來出現認知問題的風險因素。爲了解決失眠症狀，應在年輕時培養好的睡眠習慣，改善睡眠質量。
一、堅持固定的睡覺時間
每天固定自己的上床睡覺時間和起床時間，久而久之就會形成自己的生物鐘，一到睡覺時間，身體就會覺得困倦。
二、睡前避免攝入咖啡因
午餐時間後，應避免飲用含咖啡因飲料，包括咖啡、茶葉、巧克力等等。
三、睡前避免飲酒和吸菸
睡前4小時內飲酒、吸菸，會擾亂生物鐘，讓身體無法獲得充分休息。
四、讓臥室保持黑暗和舒適的溫度
讓臥室在睡眠期間保持黑暗、不開燈，設置一個適宜睡眠的溫度，可開窗通風，改善室內空氣質量。
延伸閱讀
人工水晶體非越貴越好！維持「中距離視力」術前必懂5件事
6招！有效解決肩頸痠痛的瑜伽動作、緩解身心緊張