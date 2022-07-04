COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「指尖腫脹」竟是肺癌症狀！醫授一招自我診斷

「指尖腫脹」竟是肺癌症狀！醫授一招自我診斷
「指尖腫脹」竟是肺癌症狀！醫授一招自我診斷

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-04 11:00:45

癌症是全世界的一個主要死因，比其他形式的癌症傳播得更快，2020年就導致近180萬人死亡，其中最常見的其中一種形式是肺癌。

我是廣告 請繼續往下閱讀

肺癌的早期徵兆是什麼？

根據英媒Mirror報導，肺癌的危險在於，症狀通常要等到癌細胞擴散至全身後才出現。一些早期症狀包括呼吸急促、喘息和持續咳嗽，並伴有血液或痰。雖然呼吸道症狀比較常見，但如果對身體稍微留心，其實指尖上會出現一個肺癌的早期跡象，必須當心。

▲ 肺癌的危險在於，症狀通常到癌細胞擴散至全身才出現。（示意圖／Pixabay）

如何檢測肺癌？

及早發現、早期治療肺癌，是最有希望的治療方法。檢測肺癌的最佳方法是肺癌篩查，醫生一般會推薦具有最高風險的患者進行篩查，例如以下人群：

一、年齡介於55至80歲

二、有抽菸習慣

三、過去15年裡曾戒菸

四、一年裏吸煙超過30包的人

Pixabay
Pixabay
▲ 肺癌的其中一種自我檢測方法是觀察指尖。（示意圖／Pixabay）

除了通過CT掃描來進行肺癌篩查，醫生也建議一招進行自我檢測，方法是觀察你的指尖。當你把雙手指甲按在一起時，指甲與指甲中間，通常會有小小的縫隙。若你的雙手指甲合在一起時看不到縫隙，你可能患有「杵狀指」，意即手指末端出現腫脹症狀，而這可能是肺癌的徵兆。

這種腫脹的情況會分階段發生，首先指甲底部開始變得柔軟，接著甲床旁邊的皮膚變得有光澤。從側面看去，指甲的弧度比正常情況要彎曲更多。當出現這種跡像後，絕對不可輕忽，建議立即就醫。

延伸閱讀
男女心肌梗塞風險不同？ 女性發生4種「非典型症狀」別輕忽
46%確診者嗅覺喪失逾1年！ 大腦掃描證實：這腦區會萎縮

「糖尿病藥物」居然可以減肥？美國研究：效果超乎想像

中年失眠竟會導致老年認知能力下降！芬蘭研究：失眠影響大腦健康

吹氣球增肺活量、助肺健康！胸腔醫教４招簡單養肺，在家就能作！

臺大醫院引入CAR-T細胞免疫治療　一次性治療可為癌末患者爭取治癒

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀