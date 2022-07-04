「指尖腫脹」竟是肺癌症狀！醫授一招自我診斷

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肺癌的早期徵兆是什麼？根據英媒Mirror報導，肺癌的危險在於，症狀通常要等到癌細胞擴散至全身後才出現。一些早期症狀包括呼吸急促、喘息和持續咳嗽，並伴有血液或痰。雖然呼吸道症狀比較常見，但如果對身體稍微留心，其實指尖上會出現一個肺癌的早期跡象，必須當心。
▲ 肺癌的危險在於，症狀通常到癌細胞擴散至全身才出現。（示意圖／Pixabay）
如何檢測肺癌？及早發現、早期治療肺癌，是最有希望的治療方法。檢測肺癌的最佳方法是肺癌篩查，醫生一般會推薦具有最高風險的患者進行篩查，例如以下人群：
一、年齡介於55至80歲
二、有抽菸習慣
三、過去15年裡曾戒菸
四、一年裏吸煙超過30包的人
▲ 肺癌的其中一種自我檢測方法是觀察指尖。（示意圖／Pixabay）
除了通過CT掃描來進行肺癌篩查，醫生也建議一招進行自我檢測，方法是觀察你的指尖。當你把雙手指甲按在一起時，指甲與指甲中間，通常會有小小的縫隙。若你的雙手指甲合在一起時看不到縫隙，你可能患有「杵狀指」，意即手指末端出現腫脹症狀，而這可能是肺癌的徵兆。
這種腫脹的情況會分階段發生，首先指甲底部開始變得柔軟，接著甲床旁邊的皮膚變得有光澤。從側面看去，指甲的弧度比正常情況要彎曲更多。當出現這種跡像後，絕對不可輕忽，建議立即就醫。
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