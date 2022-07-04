欣銓竹科龍潭廠動工 由曾獲國家建築金獎的暐順營造承建
欣銓科技公司上月30日舉行新竹科學園區龍潭廠動土典禮，這個估計投入22億元的建廠工程，委由在新竹科學園區有施作上百座高科技廠辦實績、曾獲國家建築金獎的暐順營造承建，規劃在新竹科學園區龍潭園區內約2,800坪的基地上，以綠建築設計概念興建地下2層連通、地上連棟的一座8層的廠房，及一座7層的辦公樓，預計2024年底前完成。
暐順營造董事長林妮穎表示，暐順營造有四大品質政策方針，分別為「精」：技術專精、「速」：施工快速、「實」：貨真價實、「簡」：管理宜簡，打造出好品質的工程實績屢獲產官學界肯定，曾陸續在國家建築金獎評選中拿下施工品質優質獎章、台灣誠信建商、金獅獎、建築雙冠王證書、評審團卓越特別獎等榮譽，也曾獲營造業發展基金會評定為優良營造廠；這次也將秉持「堅持本業、專注務實」的精神，為欣銓科技蓋好竹科龍潭廠。
欣銓科技竹科龍潭廠預計預計於2024年底前完成，並開始裝機投入生產，新增設備投資約新台幣200億元，估計未來至產能滿載，將可新增約700多個優質的工作機會，龍潭廠將結合龍潭園區既有的智能車用及影像感測(CIS)先進封裝生態聚落，以及自主開發的CIS測試技術，與在車用電子(Automotive Electronics)、資安控制(Security)、高效能運算(HPC)、智慧物聯網(AIoT)、電源管理(Power Management)與微控制器(MCU)等高品質規格測試技術與營運實力，共同營造龍潭園區成為先進半導體供應鏈生態圈。